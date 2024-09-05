У Раду внесли постанови про призначення нових міністрів: хто може очолити відомства

У Верховній Раді триває розгляд кадрових питань після того, як кілька членів уряду днями написали заяви про відставку.

5 вересня парламент проголосував за звільнення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, який не звіт до Верховної Ради не прийшов. Як повідомляє народний депутат Ярослав Залізняк, його відставку підтримали 240 народних депутатів.

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Також Рада повторно розглянула і підтримала звільнення Ірину Верещук з посади віцепрем’єр-міністра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України — 255 голосів «за».

Тим часом на сайті парламенту виклали низку проєктів законів, якими нардепам пропонують підтримати кандидатури нових членів уряду. Так, пропонується призначити Миколу Точицького на посаду міністра культури та стратегічних комунікацій, Світлану Гринчук — на посаду міністра захисту довкілля та природних ресурсів, Віталія Коваля — на посаду міністра аграрної політики та продовольства, Олексія Кулебу — на посаду віце-прем'єр-міністра з відновлення — міністра розвитку громад та територій, Матвія Бідного — на посаду міністра молоді та спорту, Наталію Калмикову — на посаду міністра у справах ветеранів.

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Нагадаємо, що Рада почала голосувати за відставки 4 вересня, звільнивши міністра юстиції Дениса Малюську, міністра з питань стратегічних галузей Олександра Камишіна, міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця та віцепрем'єрку з євроінтеграції Ольгу Стефанішину. Голосування за відставки та призначення плануються 5 вересня.

Фото з відкритих джерел

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