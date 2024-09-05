Нардепи хочуть «обмежити» боржників по комуналці: що пропонують робити

Якщо порушникам моблізаційного законодавства, які «накопичуватимуть» стотисячні штрафи, загрожує арешт нерухомості чи транспортного засобу, то на боржників за комуналку пропонують заборонити реєструвати транспортні засоби.

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Про це деться в урядовому законопроєкті, який найближчим часом може розглянути парламент.

Зокрема, документ передбачає, що під час реєстрації автомобілів у сервісних центрах МВС здійснюватиметься перевірка через Єдиний реєстр боржників. Якщо в реєстрі виявиться наявність боргів за комунальними платежами, реєстрацію транспортного засобу буде відхилено.

Варто зазначити, що цей захід не забороняє придбання автомобілів за дорученням, однак зареєструвати їх на власне ім'я громадяни з боргами не зможуть.

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У документі акцентується увага на тому, що запроваджені обмеження не носитимуть дискримінаційного характеру, а їхня реалізація здійснюватиметься відповідно до принципу рівності прав і можливостей для всіх громадян.

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Автори законопроекту аргументують необхідність його ухвалення тим, що існуючі заходи примусового виконання рішень застаріли та потребують модернізації.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що через цифровізацію та оптимізацію процесів стягнення з майна боржника можна підвищити ефективність системи виконання судових рішень. Ухвалення цього закону, на думку розробників, допоможе зменшити кількість невиконаних судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) та підвищить дисципліну з питань оплати комунальних послуг. Адже в Україні від початку повномасштабного вторгнення рф боргів за комуналку побільшало на третину. Найбільше неплатників — у Дніпропетровській та Харківській областях.

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Матеріал «Оплата комуналки: кому з українців спишуть борги, а кого притягнуть до суду» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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