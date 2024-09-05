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Осінній салат із буряком: заправляйте нежирним йогуртом

22:27 9 вересня 2024
салат з буряком

Буряк — король осені. Зараз він дуже соковитий. Купити його на базарі можна навіть із бадиллям. Буряк ідеальний для борщу, борщу, бурячника, рагу, багатьох салатів. Якщо у вас немає часу на довгий процес приготування страв, купуйте буряк невеликий, його можна відварити досить швидко.

Рецептом смачного осіннього салату поділилася кулінарка Ардія Діаманті.

- Бурякові салати ситні та смачні, — каже Ардія Діаманті. — Відваріть або запечіть заздалегідь буряк, а нарізати все — простіше простого. Нарізка не має бути надто дрібною. У більших шматочках — більше смаку.

Салат осінній із буряком і картоплею

  • Буряк — 1шт.
  • Картопля — 2 шт.
  • Часник — 2 зубчики
  • Балик — 100 г
  • Свіжий огірок — 1 шт.
  • Йогурт — 2 ст. ложки
  • Зелений базилік — за смаком
  • Сіль — за смаком

Буряк і картоплю відварити або запекти, почистити, порізати на кубики. Додати натертий часник, нарізаний кубиком очищений свіжий огірок і балик. Заправити йогуртом, посолити, перемішати, декорувати зеленим базиліком. Зелень можна додати і в салат, попередньо її подрібнивши. Альтернативою базиліку може бути петрушка.

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