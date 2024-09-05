Осінній салат із буряком: заправляйте нежирним йогуртом

Буряк — король осені. Зараз він дуже соковитий. Купити його на базарі можна навіть із бадиллям. Буряк ідеальний для борщу, борщу, бурячника, рагу, багатьох салатів. Якщо у вас немає часу на довгий процес приготування страв, купуйте буряк невеликий, його можна відварити досить швидко.

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Рецептом смачного осіннього салату поділилася кулінарка Ардія Діаманті.

- Бурякові салати ситні та смачні, — каже Ардія Діаманті. — Відваріть або запечіть заздалегідь буряк, а нарізати все — простіше простого. Нарізка не має бути надто дрібною. У більших шматочках — більше смаку.

Салат осінній із буряком і картоплею Буряк — 1шт.

Картопля — 2 шт.

Часник — 2 зубчики

Балик — 100 г

Свіжий огірок — 1 шт.

Йогурт — 2 ст. ложки

Зелений базилік — за смаком

Сіль — за смаком

Буряк і картоплю відварити або запекти, почистити, порізати на кубики. Додати натертий часник, нарізаний кубиком очищений свіжий огірок і балик. Заправити йогуртом, посолити, перемішати, декорувати зеленим базиліком. Зелень можна додати і в салат, попередньо її подрібнивши. Альтернативою базиліку може бути петрушка.

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Смачного!

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