Осінній салат із буряком: заправляйте нежирним йогуртом
Буряк — король осені. Зараз він дуже соковитий. Купити його на базарі можна навіть із бадиллям. Буряк ідеальний для борщу, борщу, бурячника, рагу, багатьох салатів. Якщо у вас немає часу на довгий процес приготування страв, купуйте буряк невеликий, його можна відварити досить швидко.
Рецептом смачного осіннього салату поділилася кулінарка Ардія Діаманті.
- Бурякові салати ситні та смачні, — каже Ардія Діаманті. — Відваріть або запечіть заздалегідь буряк, а нарізати все — простіше простого. Нарізка не має бути надто дрібною. У більших шматочках — більше смаку.
Салат осінній із буряком і картоплею
- Буряк — 1шт.
- Картопля — 2 шт.
- Часник — 2 зубчики
- Балик — 100 г
- Свіжий огірок — 1 шт.
- Йогурт — 2 ст. ложки
- Зелений базилік — за смаком
- Сіль — за смаком
Буряк і картоплю відварити або запекти, почистити, порізати на кубики. Додати натертий часник, нарізаний кубиком очищений свіжий огірок і балик. Заправити йогуртом, посолити, перемішати, декорувати зеленим базиліком. Зелень можна додати і в салат, попередньо її подрібнивши. Альтернативою базиліку може бути петрушка.
Смачного!
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Фото з альбому Ольги Сметанської12
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