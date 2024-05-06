Дуже барвистий салат: ситний і смачний

Салати з картоплею і квасолею завжди ситні, тому варто взяти на замітку кілька рецептів. Ці овочі добре комбінуються з іншими, а також тунцем чи баликом. Будь-яка зелень підійде як доповнення. Але особливо смачні такі салати з кропом, кінзою чи петрушкою. Також можна використовувати шпинат.

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Нарізати овочі не обов'язково дрібно, хоча за бажання буряк, моркву та картоплю можна й натерти. Кожен має орієнтуватися на свій смак. Нагадаємо рецепт смачної бадзьоні — печені з квасолею, картоплею та солоними огірками.

Рецептом смачного салату поділилася кулінарка Ардія Діаманті.

- Цей салат смакує і в свята, і в будні, — каже Ардія Діаманті. — За бажання можна додати замість цибулі часник. Якщо подобається, можна додати сухарики. Подавати салат охолодженим. Переваги такої страви в бюджетності.

Яскравий салат (на 2 порції) РЕКЛАМА Буряк — 1 шт.

Картопля — 2 шт.

Морква — 1 шт.

Листя шпинату — за смаком

Сіль — за смаком

Квасоля — пів склянки

Зелена цибуля — за смаком

Сметана або йогурт — 2 столові ложки

Моркву, буряк і картоплю відварити, порізати, додати відварену квасолю, листя шпинату, зелену цибулю. Посолити. Заправити сметаною або йогуртом.

Смачного!

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Нагадаємо рецепт галицької квасолевої зупи.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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