Дуже барвистий салат: ситний і смачний
Салати з картоплею і квасолею завжди ситні, тому варто взяти на замітку кілька рецептів. Ці овочі добре комбінуються з іншими, а також тунцем чи баликом. Будь-яка зелень підійде як доповнення. Але особливо смачні такі салати з кропом, кінзою чи петрушкою. Також можна використовувати шпинат.
Нарізати овочі не обов'язково дрібно, хоча за бажання буряк, моркву та картоплю можна й натерти. Кожен має орієнтуватися на свій смак. Нагадаємо рецепт смачної бадзьоні — печені з квасолею, картоплею та солоними огірками.
Рецептом смачного салату поділилася кулінарка Ардія Діаманті.
- Цей салат смакує і в свята, і в будні, — каже Ардія Діаманті. — За бажання можна додати замість цибулі часник. Якщо подобається, можна додати сухарики. Подавати салат охолодженим. Переваги такої страви в бюджетності.
Яскравий салат (на 2 порції)
- Буряк — 1 шт.
- Картопля — 2 шт.
- Морква — 1 шт.
- Листя шпинату — за смаком
- Сіль — за смаком
- Квасоля — пів склянки
- Зелена цибуля — за смаком
- Сметана або йогурт — 2 столові ложки
Моркву, буряк і картоплю відварити, порізати, додати відварену квасолю, листя шпинату, зелену цибулю. Посолити. Заправити сметаною або йогуртом.
Смачного!
Нагадаємо рецепт галицької квасолевої зупи.
Фото з альбому Ольги Сметанської13
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