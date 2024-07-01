40.52 / 41.05 43.56 / 44.25
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Перець у йогурті: пікантний балканський делікатес

21:59 3 липня 2024
Перець у йогурті

Скільки ж смачних страв можна приготувати з болгарського перцю! Наприклад, фарширувати його рисом і м'ясом або овочами, приготувати овочеве рагу, салати з помідорами, огірками та зеленню.

Особливе ставлення до перцю в балканських країнах. Тут із нього готують айвар, що нагадує овочеву ікру. А ще полюбляють ласувати перцем у йогурті чи сметані — причому, як холодним, так і гарячим. Хто хоч раз спробував, не забуде смак цих страв.

Рецептом холодної закуски поділилася кулінарка Ардія Діаманті.

- Ця страва дуже ситна, — каже Ардія Діаманті. — Раджу використовувати нежирний йогурт.

Перець у йогурті

РЕКЛАМА
  • Йогурт нежирний без добавок — 500 г
  • Перець болгарський — 1 шт.
  • Чилі — половинка невеликого перцю
  • Часник — 2 зубчики
  • Сіль — за смаком
  • Оливкова олія — столова ложка
  • Лимонний сік — чайна ложка

Болгарський перець запекти до готовності та подрібнити, попередньо знявши шкірку. Змішати з подрібненим сирим перцем чилі та часником.

Додати йогурт, змішати, посолити. Доповнити соком лимона й оливковою олією.

РЕКЛАМА

Їсти вприкуску зі свіжоспеченим білим хлібом.

І смачного!

РЕКЛАМА

Нагадаємо рецепт перцю, фаршированого печінковим паштетом.

Фото з альбому Ольги Сметанської

52

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Фінансовий гороскоп

Ракам — підвищення зарплати, Овнам — перспективна пропозиція, а Рибам — грошова підтримка близьких: фінансовий гороскоп на липень

Кабачки

Кабачки в сметані — легка літня вечеря всього за пів години

орхідея

Як оживити орхідею: прості способи повернути рослину до життя та цвітіння

Жак Фрайтаг

Чемпіона світу зі стрибків у висоту знайшли мертвим біля цвинтаря після таємничого зникнення (фото)

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту