Перець у йогурті: пікантний балканський делікатес
Скільки ж смачних страв можна приготувати з болгарського перцю! Наприклад, фарширувати його рисом і м'ясом або овочами, приготувати овочеве рагу, салати з помідорами, огірками та зеленню.
Особливе ставлення до перцю в балканських країнах. Тут із нього готують айвар, що нагадує овочеву ікру. А ще полюбляють ласувати перцем у йогурті чи сметані — причому, як холодним, так і гарячим. Хто хоч раз спробував, не забуде смак цих страв.
Рецептом холодної закуски поділилася кулінарка Ардія Діаманті.
- Ця страва дуже ситна, — каже Ардія Діаманті. — Раджу використовувати нежирний йогурт.
Перець у йогурті
- Йогурт нежирний без добавок — 500 г
- Перець болгарський — 1 шт.
- Чилі — половинка невеликого перцю
- Часник — 2 зубчики
- Сіль — за смаком
- Оливкова олія — столова ложка
- Лимонний сік — чайна ложка
Болгарський перець запекти до готовності та подрібнити, попередньо знявши шкірку. Змішати з подрібненим сирим перцем чилі та часником.
Додати йогурт, змішати, посолити. Доповнити соком лимона й оливковою олією.
Їсти вприкуску зі свіжоспеченим білим хлібом.
І смачного!
Нагадаємо рецепт перцю, фаршированого печінковим паштетом.
Фото з альбому Ольги Сметанської52
Читайте нас у Facebook