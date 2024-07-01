Перець у йогурті: пікантний балканський делікатес

Скільки ж смачних страв можна приготувати з болгарського перцю! Наприклад, фарширувати його рисом і м'ясом або овочами, приготувати овочеве рагу, салати з помідорами, огірками та зеленню.

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Особливе ставлення до перцю в балканських країнах. Тут із нього готують айвар, що нагадує овочеву ікру. А ще полюбляють ласувати перцем у йогурті чи сметані — причому, як холодним, так і гарячим. Хто хоч раз спробував, не забуде смак цих страв.

Рецептом холодної закуски поділилася кулінарка Ардія Діаманті.

- Ця страва дуже ситна, — каже Ардія Діаманті. — Раджу використовувати нежирний йогурт.

Перець у йогурті РЕКЛАМА Йогурт нежирний без добавок — 500 г

Перець болгарський — 1 шт.

Чилі — половинка невеликого перцю

Часник — 2 зубчики

Сіль — за смаком

Оливкова олія — столова ложка

Лимонний сік — чайна ложка

Болгарський перець запекти до готовності та подрібнити, попередньо знявши шкірку. Змішати з подрібненим сирим перцем чилі та часником.

Додати йогурт, змішати, посолити. Доповнити соком лимона й оливковою олією.

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Їсти вприкуску зі свіжоспеченим білим хлібом.

І смачного!

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Нагадаємо рецепт перцю, фаршированого печінковим паштетом.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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