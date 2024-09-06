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«Забув, в якому часі перебуває»: мережа обурена російськомовною піснею популярного гурту

18:47 6 вересня 2024
Гурт із Харкова «Пошлая Молли»

Популярний гурт з Харкова «Пошлая Молли», який весь час переживає ракетні атаки росіян, продовжує працювати на російських музичних платформах. На початку повномасштабного вторгнення музиканти гурту, який багато гастролював на росії, повернулися до України і, навіть, проводили благодійні концерти на підтримку ЗСУ.

Вперше за два роки «Пошлая Молли» випустили нову пісню — «Адская колыбельная» — написану російською. Композиція вже зʼявилася на російськомовних платформах та завдяки прослуховуванням заробляє криваві рублі. Музиканти виклали композицію і на своїй сторінці у соціальній мережі, де відразу зʼявилися коментарі українських слухачів, обурених такою поведінкою музикантів.

«В чому сенс робити благодійні концерти, а потім закидувати на рос платформи свої пісні», — обурилися у дописах.

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«Блідий забув, в якому часі він перебуває, викладати трек на рос платформи це ту мач», — писали у відповідь.

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«Деякі розуміють тільки тоді коли по ним херачать у відповідь», — зауважили підписники.

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Через деякий час, «Пошлая Молли» видалила допис зі своєї сторінки.

Нагадаємо, популярний музикант Святослав Вакарчук постійно дає концерти на фронті.

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