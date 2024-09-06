Кріповий соус: чудова приправа для багатьох страв

Восени всі роблять заготовки на зиму з овочів та фруктів. Але й зелень ще сповнена смаку та аромату. А холод уже не за горами, і про неї залишиться лише спогад. Кріповий соус нагадає вам про буйство літніх і осінніх фарб, про тепло й багаті дари природи. Приготуйте його найближчими днями — і насолоджуйтесь.

ВІДЕО ДНЯ

Рецептом соусу з кропу поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

— Готуємо чудовий кріповий соус, — каже Елла Іванова. — Він може використовуватися і для перших страв, і для м'яса, різноманітних закусок та салатів. На мою думку, це універсальне доповнення. Такий соус має приємний зелений колір та чудовий аромат. Дуже важливо мати хороший блендер, тому що кріп переробляємо зі стеблами.

Кріповий соус 200 г кропу

Цедра та сік 1 лимона

5−6 зубків часнику

1чайна ложка солі та цукру

100 -150 г олії

Приготування:

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Кріп добре промиваємо, перебираємо, обсушуємо.

У блендер завантажуємо кріп, олію, сіль, цукор, цедру та сік лимона. Ретельно збиваємо. Поміщаємо у холодильник.

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Такий соус я не заготовляю великими партіями про запас. Приготувала — з'їли — знову приготувала.

Смачного!

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Раніше рецептом персикового тортового десерту на основі чорного хліба поділилася кулінарка Ардія Діаманті.

Фото з альбому Елли Іванової

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