Квашені огірочки за бабусиним рецептом: хрумкі, з перчинкою та дуже смачні

Осінь — це час, коли господині та госпораді традиційно роблять консервацію на зиму. У тому числі й огірки. Є рецепти маринованих огірків, які роблять без оцту.

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А ведучий youtube-каналу «Пан Фартух» запропонував зробити квашені огірки так, як це робила його бабуся.

«Вони хрумкі, з перчинкою і займають у моєму гастрономічному серці особливе місце. Це — рецепт нашої бабусі», — написав він на своїй сторінці у соцмережах та розповів, як зробити консервацію із розрахунку на одну півторалітрову банку.

Інгредієнти: Три зубчики часнику;

Три свіжі листки смородини;

Три листки вишні;

Кілька стеблин кропу;

Хрін;

Гострий перчик;

Огірки — скільки поміститься у банку при щільному «пакуванні»;

Вода — 500 мл;

Сіль — півтори ложки.

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Приготування: РЕКЛАМА В банку покласти часник, листя смородини та вишні, а також кріп.

Огірки в банку закладають тісно, попками до гори.

Коли буде заповнено півбанки, поміж огірками кладемо гострий перець та кілька шматочків хріну, після чого заповнити до верху огірками.

Для розсолу потрібна крижана вода. Додаємо півтори ложки солі (краще крупної) та і розчиняємо її.

Зверху в банку можна викласти по листочку вишні та смородини.

Закрити капроновою кришкою, яку перед цим на 15 секунд кидають у окріп.

Банки залишити при кімнатній температурі на два дні. Їх можна поставити, наприклад, у таз, бо у процесі бродіння може трохи проступати вода.

Через 48 годин переставити огірки у холодильник чи погреб.

А кулінарка Марина Гармаш ділилася своїм рецептом маринованих огірків, які вона закриває, додаючи гвоздику, перець та зерна гірчиці.

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Фото — скріншот

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