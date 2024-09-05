Квашені огірочки за бабусиним рецептом: хрумкі, з перчинкою та дуже смачні
Осінь — це час, коли господині та госпораді традиційно роблять консервацію на зиму. У тому числі й огірки. Є рецепти маринованих огірків, які роблять без оцту.
А ведучий youtube-каналу «Пан Фартух» запропонував зробити квашені огірки так, як це робила його бабуся.
«Вони хрумкі, з перчинкою і займають у моєму гастрономічному серці особливе місце. Це — рецепт нашої бабусі», — написав він на своїй сторінці у соцмережах та розповів, як зробити консервацію із розрахунку на одну півторалітрову банку.
Інгредієнти:
- Три зубчики часнику;
- Три свіжі листки смородини;
- Три листки вишні;
- Кілька стеблин кропу;
- Хрін;
- Гострий перчик;
- Огірки — скільки поміститься у банку при щільному «пакуванні»;
- Вода — 500 мл;
- Сіль — півтори ложки.
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Приготування:
- В банку покласти часник, листя смородини та вишні, а також кріп.
- Огірки в банку закладають тісно, попками до гори.
- Коли буде заповнено півбанки, поміж огірками кладемо гострий перець та кілька шматочків хріну, після чого заповнити до верху огірками.
- Для розсолу потрібна крижана вода. Додаємо півтори ложки солі (краще крупної) та і розчиняємо її.
- Зверху в банку можна викласти по листочку вишні та смородини.
- Закрити капроновою кришкою, яку перед цим на 15 секунд кидають у окріп.
- Банки залишити при кімнатній температурі на два дні. Їх можна поставити, наприклад, у таз, бо у процесі бродіння може трохи проступати вода.
- Через 48 годин переставити огірки у холодильник чи погреб.
А кулінарка Марина Гармаш ділилася своїм рецептом маринованих огірків, які вона закриває, додаючи гвоздику, перець та зерна гірчиці.
Фото — скріншот115
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