Шевченківський районний суд Києва зобов’язав СБУ розпочати розслідування щодо законності співпраці родини голови Львівської ОВА Максима Козицького з багаторічним партнером «Газпрому» у Чехії Карелом Комареком.

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Про це повідомив у своєму дописі на сайті Gordon.ua волонтер та блогер Назар Приходько.

«СБУ буде розслідувати, чому родина голови Львівської ОВА Максима Козицького не розірвала стосунків із власником нафтогазового бізнесу у росії та багаторічним партнером Газпрому Карелом Комареком ані в 2014 році, ані у 2022, і продовжила видобувати український газ із другом Мєдвєдєва», — зазначає волонтер.

За його словами, провадження буде відкрите за трьома статтями — 111 (державна зрада), 364 (зловживання владою або службовим становищем) та 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

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Він нагадав, що Карел Комарек є давнім партнером росіян у нафтогазовому бізнесі у Чехії, який ініціював співпрацю з ними ще у 2000-х роках.

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«На російські гроші (одна з найбільших російських інвестицій у Чехію — понад $ 0,5 млрд) побудував газосховище для російських газогонів в обхід нашої ГТС у 2016 році. Сидів у борді цього спільного (50%+/50%-) підприємства разом із Мєдвєдєвим та іншими газовими чекістами. Спонсорував російську хокейну лігу. За „вєрность царю“ отримав у 2011-му нафтовий термінал „Самара“ та низку інших дрібніших галузевих активів у рф», — пише Назар Приходько.

Він підкреслив, що ще з 2000-х років Комарек має інтереси і в Україні, де він почав ділову співпрацю з родиною відомих західноукраїнських підприємців Козицьких. Партнерство зафіксовано у трьох компаніях: ТОВ «ПЕК», «ГБЛ» та «Горизонти», які займаються георозвідкою, бурінням та видобуванням газу в Україні. І вигравали чимало аукціонів на проведення відповідних робіт.

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За словами Приходька, після 2014 року, коли росія анексувала Крим та окупувала частину Донбасу, Комарек не припинив співпраці з росіянами.

«Однією рукою Комарек разом з Козицькими качав український газ, а другою — обіймав Мєдвєдєва, будував із Газпромом газосховище, а його російський термінал, за даними СБУ та Держфінмоніторингу, забезпечував нафтопродуктами „ЛДНР“. Але Козицьким було ок. Вони допомагали партнеру відбитися від питань у судах. І ось тут вже з’являється запах державної зради. Бо з 2020 року Максим Козицький став головою Львівської ОДА», — зазначає волонтер.

Також він зазначив, що Комарек продовжив працювати із «Газпромом» навіть після початку великої війни, і припинив співпрацю лише під тиском санкцій ЄС та влади Великої Британії, де у Комарека лотерейний бізнес.

При цьому блогера обурює, що українська влада не звернула уваги на відверту колаборацію з ворогом, попри те, що у цій справі є всі ознаки державної зради.

За його словами, цю справу повинні всебічно розслідувати українські правоохоронці, адже є вагомі причини підозрювати, що Комарек міг мати стосунки з російськими спецслужбами.

«Саме на російські гроші пан Комарек став тим, ким він став. Ніколи і нікому російська держава не давала грошей просто так. І тому у мене питання до СБУ та РНБО: чому бізнес в Україні веде людина, яка отримувала від росії мільярди? І чому їй у цьому допомагають люди із вищого щабля української влади?» — підсумував Назар Приходько.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ветерани просять СБУ та РНБО перевірити Козицьких щодо державної зради.

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