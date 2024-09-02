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Україна

Це може бути початком глобальних наступальних операцій: генерал про нову стратегію ЗСУ

20:05 3 вересня 2024
ЗСУ

Восени та взимку може виникнути переломна ситуація на фронті. Удари Збройних сил України будуть несподіваними для окупантів. Про це розповів генерал армії України, керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005−2010 роках Микола Маломуж, який раніше шокував українців прогнозом щодо закінчення війни.

«Восени будуть удари по інших секторах росії, а також окупованих противником територіях. А це може бути початком секторальних, а може, й глобальних наступальних операцій в окремому регіоні, — зазначає генерал. — Це може бути південь, це може бути Крим або інші регіони. Це вже визначає Генштаб ЗСУ. Це може стати початком звільнення території України від російських окупантів. рф хотіла нав’язати Україні довготривалу війну по всьому фронту з просуванням поступово на окремих ділянках, захоплюючи нові території, завдаючи ударів по всій території, щоб придушити український дух. Зрештою не вдалося, це провал практичної стратегії путіна».

За словами експерта, Сили оборони України мають певну стратегію. Вона передбачає знищення сил і засобів противника на основних стратегічних напрямках, де він проривається.

«Це Покровський, Торецький, Курахівський напрямки, а також Харківський та Запорізький напрямки. Щодня противник втрачає значні резерви, як у техніці, так і в живій силі. Щодо ситуації на Курщині, то Сили оборони України пішли нетрадиційно. Почали удари саме там, де ворог намагався генерувати свої сили для наступу на Сумщину. Операція пройшла успішно», — сказав генерал.

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Раніше в ЗСУ пояснили, чому сповільнився наступ росіян на Куп’янському напрямку.

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