Друга Пречиста: народні традиції «бабського свята», прикмети й звичаї

Кожного року до православних приходить одне з найважливіших Богородичних свят — Різдво Пресвятої Богородиці. З вересня 2023 року (з переходом ПЦУ на новоюліанський церковний календар ) його відмічатимуть 8 вересня. Майже всі дати тепер відзначатимуть одночасно з католиками. Релігійні свята (зі сталими датами) приходять тепер на 13 днів раніше, хоча кожна парафія сама обирає, зберігати старі чи переходити на нові правила. У цьому році Успіння Пресвятої Богородиці (Першу Пречисту) відмічали 15 серпня, а Друга Пречиста святкується по новому календарю на початку вересня. Як саме в побут вписалася ця християнська подія і про які старовинні традиції збереглися спогади в народі, «ФАКТИ» дізнавались у Ніни Главацької, етнографині, старшої наукової співробітниці відділу виставкової роботи Національного музею народної архітектури та побуту України у Пирогові.

Друга Пречиста вважалася жіночим святом, коли вшановували матір

— Друга Пречиста, або Різдво Пресвятої Богородиці, — одне з великих дванадесятих свят, найбільш значущих в християнському світі, — розповідає Ніна Главацька. — Засноване свято на честь дня народження Діви Марії — Матері Ісуса. Саме ця подія була передбачена різними пророцтвами задовго до її появи на світ…

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Згадаємо, як це було, за релігійними розповідями. Літня пара Іоаким та Анна жили без дітей, що засуджувалось, бо вважалось Божим покаранням. Іоаким рушив у пустелю, щоб вимолити у Бога батьківство. Ангел з небес передрік народження дочки Марії, яка прославиться на весь світ. Ощасливлена пара дала обітницю присвятити доньку Господу. Трирічну Марію ввели в Єрусалимський храм (цій події присвячується Третя Пречиста, яка раніше припадала на 4 грудня, а тепер переходить на 21 листопада), де вона виховувалася до підліткового віку. Пізніше Марії обрали в чоловіки вдівця Йосипа Обручника, згодом вона народила Сина…

Ікона "Різдво Богородиці"

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Святкування Різдва Богородиці в часі збігається із закінченням основних польових робіт. У наших пращурів Друга Пречиста вважалася днем радості, коли проводили богослужіння, і ще жіночим святом, коли вшановували матір. І в цей день Божій Матері дякували за зібраний врожай, адже вона вважалася покровителькою землеробства. У Заступниці також просили допомоги на рік майбутній. До Другої Пречистої старалися викопати картоплю, «бо на Пречисту бульба чиста».

В храмі віряни молилися за рідних і близьких, просили захисту і благословіння Богородиці. У церкві ікону Матері Христа прикрашали вінками з квітів і зілля, ставили свічки. Якщо розміщений на престолі вінок сплели дівчата, то вони ж і загадували на вдале заміжжя, а молодиці — на чоловічу вірність. На Буковині, наприклад, вінки, прив’язані до кошиків з травами, приносили святити, а потім несли додому, щоб родина при здоров’ї діждала Пасхи. В хаті біля ікони Богородиці запалювали свічку, ставили мисочку з відвареною пшеницею (додавали меду) — так згадували померлих жінок роду.

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В храмі віряни молилися за рідних і близьких, просили захисту і благословіння Богородиці

У свято віталось робити добру справу — подати милостиню, допомогти нужденним, бо здавна вважалось: добро, що зроблене в цей день, до тебе повернеться благополуччям сім’ї і радістю.

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Цього дня вшановували Богородицю як подательку всілякого добробуту й покровительку сім'ї, а особливо материнства. В народних традиціях Різдво Богородиці вважався жіночим днем — культ жінки був безперечний. Так і казали: «Друга Пречиста — це мамин день». В деяких регіонах України свято Різдва Богородиці вважали «бабським святом». З ним пов’язувався день Роду-Рожениць. Жінки, в яких немає дітей, цього дня справляли обід і запрошували бідних, «щоб молилися Богородиці за її діти». Також наймали службу Божу в церкві, а після богослужения запрошували людей до себе на обід. Свято Роду-Рожениць сягає корінням дохристиянських часів і пов’язане з подякою духам дідів-Ладо, опікунам нив та врожаю, які «спочатку ниву засівали, а потім поливали» («Перша Пречиста ниву засіває, а друга дощем поливає»). У давнину ритуальною стравою для духів врожаю була кутя з медом та маком, яку виставляли на вікнах.

Вважалося, що зібрані між Першою і Другою Пречистими приворотні трави мали особливу силу

В Україні з цього дня можна було вже засилати сватів, жартували: «Прийшла Пречиста — принесла старостів нечиста». Якщо ж молодята вже відгуляли весілля, то в цей день до них у гості приходила рідня, аби вислухати, як ведеться новому подружжю. Молодята також ходили в гості: зазвичай, до батьків молодої разом зі свекром і свекрухою — для налагодження добрих стосунків як між невісткою та батьками чоловіка, так і між сватами.

Пасічники вже остаточно втеплювали на зиму бджолині вулики, а власники овець вдруге проводили їх стрижку.

На Другу Пречисту припадає й останній термін заготівлі чар-зілля. Вважалося, що зібрані між Першою і Другою Пречистими приворотні трави мали особливу силу: могли привертати хлопця до дівчини (чоловіка до жінки), так і навпаки. Цим і зумовлені останні походи по калину й барвінок. До слова, підвішені до стріхи пучки калини засвідчували, що в хаті є дівчина на видання.

Підвішені до стріхи пучки калини засвідчували, що в хаті є дівчина на видання

О цій порі погода вже повертала на осінь, тому говорили: «Прийшла перша Пречиста — калина одягла намисто, прийшла Друга Пречиста — взяла комарів нечиста, прийшла третя Пречиста — стала діброва безлиста». Друга Пречиста була першим святом осені, тому ще в народі його називали «осениною».

На Різдво Богородиці посту немає, тож можна їсти будь-яку їжу. Ходили один до одного в гості, а в народі вважалося, чим більше страв стоїть на столі, тим багатшим буде наступний урожай. Тож господині намагалися наготувати різної їжі, аби збулася ця прикмета. Подавали борщ, голубці, печеню, вареники або пироги з м’ясом, сиром, сливами, грушами, яблуками тощо. В цей день готувались в багатьох областях і рибні страви. В Центральній Україні зазвичай до свята випікали короваї. Після освячення в церкві їх на вулиці ламали та роздавали шматочки за душі померлих, щоб люди молилися «за царствіє небесне».

З давніх часів на Різдво Богородиці жінки рано-вранці йшли до водойм, щоб вмитися до сходу сонця і так зберегти красу до самої старості. А дітей, аби були здоровими, обливали на порозі водою. Існувала також особлива прикмета на заміжжя: якщо дівчина вмиється до сходу сонця, то її обов’язково посватають у цьому році.

На свято Другої Пречистої хлопці-підлітки могли ходити вулицями села і розмахувати освяченими ще у Вербну неділю гілочками (з намотаними червоними нитками). Ними торкалися тварин — так благословляли, щоб плодилась худоба. А потім вербичку кидали на воду, щоб хворі одужали, а чужа болячка оминула. Молодь збиралась на вигоні, щоб порозважатися. Увечері хлопці та дівчата на берегах водойм танцювали й співали, влаштовуючи веселі ігри з вибором пари.

У цей час в Україні, зазвичай, йдуть дощі: «Друга Пречиста дощем поливає!», — примітили в народі. Цього дня пильно стежили за погодою, бо «яка погода на другу Пречисту, така й вся осінь». Якщо на Різдво Богородиці сонячно, то і осінь чекає тепла і ясна, без рясних дощів. Якщо ж небо похмуре — осінні холоди прийдуть із дощами. Якщо день видався ясним, то така погода збережеться і до кінця жовтня. Якщо вранці туман — підуть дощі. Ранок видався дощовим — лити буде ще 40 днів, а зима очікується холодною. Якщо лелеки до Другої Пречистої відлітають, то слід чекати суворої зими. В народі вірили, що багато чого впливає на жіночу долю, в тому числі і погода: якщо у день свята йшов дощ, то трапляться негаразди в житті.

Хорошою прикметою у цей день вважалося забруднити руки чимось чорним. Це означало, що незабаром отримаєш вигідну пропозицію, пов’язану з грошима і прибутками. Щоб бути здоровими, у цей день спалювали старий одяг і взуття.

Як правило, у свята діяв ряд заборон — не можна було займатися фізичною працею: мити підлогу, вікна, прибирати в будинку, спалювати сміття і т.д. Цього дня жінкам не рекомендується до рук брати голку, ніж і ножиці. Не можна в цей день шити, вишивати. Також в цей день не сварилися, не ображали когось та намагались обійтись без конфліктів. В жодному випадку не можна у це свято бажати комусь зла та думати погано про родичів чи близьких.

Нагадаємо, попереду у християн ще кілька важливих церковних свят. Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього, яке раніше припадало на 27 вересня, тепер відзначають 14 вересня. А День Віри, Надії та Любові та їх матері Софії вшановують 17 вересня.

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