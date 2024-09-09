Союзники Трампа побоюються, що він провалить дебати: що їх непокоїть

Дебати з Камалою Гарріс можуть стати найкращим шансом для колишнього президента Дональда Трампа відновити свої позиції в президентських перегонах. Але деякі республіканці побоюються, що він може втратити цю можливість, особливо якщо Трамп перейде на особистості з віцепрезиденткою Камалою Гарріс. Видатні представники Республіканської партії та його власні радники тижнями закликали Трампа зосередитися на критиці її політичної діяльності, але колишній президент продовжує давати зрозуміти, що він не зацікавлений відступати від особистих нападок, пише Politico.

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«Я припускаю, що вона буде дуже, дуже агресивно налаштована і спробує зачепити його, дуже розлютившись, а також перейде на особистості та спробує принизити його, — сказав колишній спікер Палати представників Ньют Ґінґріч. - Я думаю, я сподіваюся, що він зробить, як справжній президент, — в той час, як вона була напіввіцепрезидентом, — і як людина, яка знає всіх світових лідерів, і як людина, яка пройшла через багато що, і просто буде спокійним і врівноваженим, і дотримуватиметься реальних розбіжностей».

Для союзників колишнього президента, відомого своєю нестриманістю й пихатістю, це надія, яка змушує деяких буквально звертатися до вищих сил.

«Я думаю, я молюся, його можна дисциплінувати», — сказала Тріша Маклафлін, одна з кількох республіканських стратегів, які висловили занепокоєння щодо здатності Трампа утримуватися від особистих нападок.

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Але, за її словами, це може бути не так. «Якщо Трамп відчує, що його загнали в кут, і відчує, що залишився сам на сам, це може стати проблемою», — сказала Маклафлін, зазначивши, що Трамп може накинутися на неї, якщо відчує, що Гарріс і модератори дебатів Девід М'юїр і Лінсі Девіс з ABC об'єдналися «в банду».

Трамп вже намагався поставити під сумнів неупередженість ABC, назвавши телеканал «нечесним» і «найгіршим з погляду справедливості». І, схоже, він не поділяє занепокоєння союзників щодо утримання від особистих образ. Коли нещодавно подкастер Лекс Фрідман закликав Трампа говорити про «позитивне бачення майбутнього, а не критикувати іншу сторону», колишній президент, схоже, не погодився.

Раніше Дональд Трамп заявляв, що «має право на особисті нападки» на Гарріс після того, як його широко критикували за те, що він висловився щодо її расової приналежності.

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Це стратегія, від якої республіканці в останні дні застерігали експрезидента. Раніше сенатор Ліндсі Грем, союзник Трампа, написав у колонці New York Times, що «кожен день, коли кандидати обмінюються образами, є хорошим днем для Гарріс, тому що на один день менше їй доводиться захищати невдачі адміністрації Байдена-Гарріс».

Раніше повідомлялося, що британська провидиця назвала прізвище наступного президента США.

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