Чи призначають субсидію при наявності заборгованості по комуналці: нюанси пояснив адвокат

У разі наявності заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг житлову субсидію не призначають. Йдеться про прострочену заборгованість на понад три місяці, яка перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 грн), пояснює адвокат Олександр Головченко, який раніше розповів, яким категоріям переселенців продовжено виплати.

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Для отримання субсидії при наявності боргу за комунальні послуги потрібно пред’явити договір про його реструктуризацію.

Для призначення субсидії в разі наявності боргу потрібно укласти договір про його реструктуризацію з надавачем комунальної послуги та долучити копію цього договору до заяви на субсидію.

«Окрім цього, при наявності боргу субсидія не призначається лише на комунальні послуги, за якими наявний цей борг.

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Тому в разі відмови в призначенні допомоги на оплату ЖКП, потрібно звернутися з новою заявою, де зазначити перелік послуг, за якими заборгованість з оплати відсутня.

На наступний сезон житлова субсидія призначається за особистим зверненням, якщо:

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заявник (член домогосподарства) орендує житлове приміщення, за яке сплачує житлово-комунальні послуги;

у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;

кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих;

домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива".

На підставі звернення надається житлова субсидія на неопалювальний сезон і особам, які мають право на виплату, але в опалювальний сезон розмір плати за житлово-комунальні послуги, внеску/платежу на оплату витрат на управління багатоквартирним будинком у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів житлово-комунального обслуговування не перевищує обсяг обов’язкового відсотка платежу, додає адвокат.

«Тобто на опалювальний період субсидію було призначено в розмірі 0,00 грн. У разі подання заяви протягом двох місяців з початку неопалювального сезону житлова субсидія призначається з початку такого сезону, але не раніше дня виникнення права на її отримання»

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Раніше повідомлялося, як отримати кошти на придбання твердого пічного побутового палива.

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