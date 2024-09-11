В Києві сильні затори через перекриття руху у низці районів: список
Сьогодні, 11 вересня, через проведення Саміту Кримської платформи, у низці районів Києва перекрито рух транспорту. Внаслідок цього в столиці утворились жорсткі затори.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Обмеження руху транспорту були запроваджені у:
- центральній частині міста;
- Печерському районі;
- Шевченківському районі;
- Голосіївському районі.
Ситуація в метро через різкий наплив пасажирів також не виглядає кращою.
Варто додати, що вчора, 10 вересня, Управління державної охорони (УДО) попереджало про тимчасові обмеження дорожнього руху.
Також зазначалось, що військовослужбовці УДО, а також підрозділи Національної поліції матимуть право обмежувати рух транспорту, а також пішоходів на вулицях й дорогах під час проїзду автомобільним транспортом глав іноземних держав, урядів, парламентів, керівників міжнародних міжурядових організацій та іноземних делегацій, які прибули з офіційним візитом до України.
Зазначимо, що нещодавно президент Володимир Зеленський анонсував саміт Кримської платформи, який пройде вже сьогодні у Києві. Минулий раз засідання відбулось у Чехії 23 жовтня 2023-го. Тоді ж в ньому взяли участь майже 70 парламентів і парламентських асамблей. Крім того, раніше повідомлялось, що з офіційним візитом до України цього тижня прибудуть державний секретар Сполучених Штатів Америки (США) Ентоні Блінкен та голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Великобританії Девід Леммі. А сьогодні ж стало відомо про візит прем'єр-міністра Латвії Евіки Сілінії.
Нагадаємо, що минулого тижня Київ теж був блокований заторами — тоді причиною стала 9-годинна повітряна тривога.
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