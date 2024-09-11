«Я ненавиджу»: Дантес здивував мережу зізнанням

Популярний співак, колишній чоловік Наді Дорофєєвої Дантес разом зі своєю дівчиною піднявся на найвищу гору України. Про це артист написав на своїй сторінці у соціальній мережі, виклавши світлини та відео, на яких підкорює вершину. Але виявилось, що насправді Дантес не великий шанувальник довгих піших походів.

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— Ми з Дашою Кацуріною випадково піднялись на найвищу гору країни — Говерлу, — розказав співак. — Даша любить хайкінг. А я ненавиджу ходити) Ми мріяли піти в легкий похід, переночувати в наметі, зварити каву під відкритим небом… У Даші вже все було: наплічник, телескопічні палиці, спальник та посуд. У мене було: бажання доїхати кудись і біля машини розбити табір)))) НЕ ХОДИТИ!

Дантес розповів, що по дорозі вони підвозили дорослого чоловіка, який вже 26 років ходить в гори, і той, звернувши увагу на їхню фізичну форму, запропонував йти на Говерлу.

— Я поплив від цього зауваження, а Даша з усмішкою: «Здається, ми підемо на Говерлу))», — згадав Дантес. — Короче, набравши 6 літрів води, з повним набором всього ми рушили на гору. За 3 години ми піднялись. З повними рюкзаками. Ніколи не піднімавшись на жодну гору!!! Я в шоці!!! Чому я не робив цього раніше, чому лінувався, Даша була права, це — неймовірно!

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Дантес прийшов у захват від сходження на Говерлу

Першою на допис Дантеса відреагувала сама Даша, запитавши, куди далі вони підуть?

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" Ахахахахах, куди далі?" - зраділа Кацуріна.

«Які круті! — відреагували підписники. — Підіть на Піп Іван Чорногірський — маршрут куди красивіший, аніж на Говерлу».

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«Наступна зупинка — Еверест, не менше», — запропонували співаку.

Нагадаємо, Дантес разом із друзями переспівав хіт Брітні Спірс.



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