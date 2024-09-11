Начальник штабу командування Сил безпілотних систем Роман Гладкий, призначення якого викликало скандал у суспільстві, перетинав російські прикордонні пункти, коли служив у Командуванні ВМС України.

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Про це повідомляє Telegram-канал «Телебачення Торонто».

Йдеться про те, що OSINT-команда каналу у нещодавно злитій базі фсб «Кордон» знайшла дані про перетини російського кордону Романом Гладким у 2014 та 2015 роках.

Про конкретні пункти пропуску інформації немає, тож Гладкий міг їздити в росію або у тимчасово окупований Крим. У базу його прізвище було внесене під час перетину кордону.

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«З 2014 до 2015 року він перетинав прикордонні російські пункти 26 разів. Це були поїздки як в росію (або в окупований Крим), так і звідти. У тому числі під час служби в Командуванні ВМС України», — пишуть розслідувачі.

В час, коли Гладкий обіймав посаду начальника управління надводних та підводних сил Командування ВМС ЗС України (27 лютого 2015 до 1 січня 2016), він перетинав російський прикордонний пункт 8 разів.

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Згідно злитої російської бази, найчастіше Гладкий перетинав російський кордон до лютого 2015 року, коли був слухачем Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Тоді він перетинав прикордонні пункти 18 разів.

Також у базі також є інформація про виїзди до рф (або, ймовірно, в окупований Крим) його дружини, Олени Гладкої — 22 перетини кордону у період з 25 жовтня 2014 по 30 листопада 2015 років. Раніше повідомлялось, що Олена Гладка має паспорт рф.

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Від липня 2016 року Роман Гладкий був начальником штабу — першим заступником командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

«У 2018 році на Гладкого, за даними контррозвідки СБУ, виходили російські спецслужби з метою спробувати завербувати офіцера. Того ж року у медіа з’явилися повідомлення про те, що дружина Гладкого має російське громадянство. Пізніше це підтвердив Верховний Суд», — додали розслідувачі.

У грудні 2020 року Романа Гладкого призначили заступником начальника штабу Командування ООС.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Сирський доручив СБУ провести додаткову спеціальну перевірку щодо Романа Гладкого та на цей час відсторонив його від посади.

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