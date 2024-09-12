«Варта всього»: Холостяк заінтригував мережу зізнанням (фото)

В Україні завершуються зйомки тринадцятого сезону романтичного реаліті «Холостяк». Нагадаємо, його героєм став ветеран війни Олександр Будько («Терен»). Премʼєра запланована на осінь, але точної дати поки що не оголошують, тримаючи інтригу. Продюсери проєкту випустили ролик до початку «Холостяка», режисеркою якого стала відома авторка Катя Царик. Лейтмотивом проморолика нового сезону став вірш Сергія Жадана.

ВІДЕО ДНЯ

«Наш Олександр Терен вже поспішає на своє найважливіше побачення, — написали на офіційній сторінці у соціальній мережі. — Він мчить містом на мотоциклі, долає мости та кілометри, аби зустрітись із тією, кому готовий дарувати усі троянди світу.

Слоганом нового сезону стали неперевершені рядки поезії Сергія Жадана «Любов варта всього». Це те, що пронизує до кісток. Це дуже близько до історії самого «Терена». Це загалом про всіх нас і ту любов, заради якої ти знову й знову готовий проходити всі випробування, тільки б вона з тобою сталась. Ці рядки ідеально сюди підходять, і ми вдячні за них автору".

Кадр з проморолика

РЕКЛАМА

Мережа відразу відгукнулася на нове відео, а першим зреагував сам Холостяк.

«Дякую всій групі, яка працює дуже професійно та приємно», — написав Олександр Будько.

Ветеран війни Олександр Будько

РЕКЛАМА

«Крутий!» — відповіла йому Катя Царик.

«Чекаємо на премʼєру», — підтвердила відома блогерка Марина Узелкова-Боржемська.

РЕКЛАМА

«Та скажіть людям ту дату, вони ночами не сплять», — зізналися у коментарях.

Раніше мережа бурхливо відреагувала на новину про Холостяка.

108

Читайте нас у Facebook