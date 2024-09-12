Національна спадщина: в одній з європейських країн можна буде гнати самогон легально

Президент Литви Гітанас Науседа підписав поправки до закону, які легалізують виробництво самогону у садибах сільського туризму.

З 31 жовтня буде дозволено виробляти напої міцністю до 65 градусів, визнані продукцією національної спадщини. На рік можна буде виготовляти до 100 літрів, але тільки для особистого чи сімейного використання або для дегустації на місці — продаж буде заборонено, пише lrt.lt.

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Крім того, виробники самогону мають повідомляти Державну продовольчо-ветеринарну службу за 48 годин до початку виробництва, вказуючи точну дату, запланований термін закінчення та кількість продукції. Протягом 24 годин після завершення виробництва вони будуть зобов'язані повідомити точну кількість виробленого напою.

Самогон має бути розлитий у скляні пляшки об'ємом від 0,2 до 1 літра та забезпечений етикетками із зазначенням номера, імені та прізвища виробника, дати та часу виробництва, складу та процентного вмісту етилового спирту.

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Президент Литовської асоціації сільського туризму Агне Вайткувене раніше наголосила ЗМІ, що поправка не принесе власникам садиб значних фінансових вигод, але допоможе зберегти національну спадщину.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що найстаріший у світі чоловік, який помер, не доживши два місяці до 115-річчя, випивав щодня склянку самогону.

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