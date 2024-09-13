Як підготувати землю під огірки восени, щоб наступного року мати великий врожай: поради городниці з Одеси

Відома блогерка «городниця з Одеси», яка розповіла, як правильно збирати насіння з томатів, поділилася лайфаком щодо добрива для майбутнього врожаю огірків.

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Шукати альтернативу всім відомому гною жінку заставило те, що привезений на її ділянку перегній був з личинками. Це не тільки виглядало неприємно, але й було небезпечно для майбутнього врожаю. Й вона почала вивчати досвід інших аграріїв.

«Можу заявити — гній під огірки мені більше не потрібен. Є набагато ефективніше і абсолютно безкоштовне добриво, якого восени у кожного городника більше, ніж треба», — зазначила городниця.

Йдеться про звичайну кропиву. До вересня кропива виростає досить високою. Ще набагато сильніше й абсолютно безкоштовне добриво під огірки, капусту, кабачки.

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Але є одна умова — потрібно дочекатися того моменту, коли у кропиви почне обсипатися насіння, щоб ненароком не засіяти усю ділянку кропивою.

Насіння з кропиви потрібно збити палицею. Рослину зірвати або скосити, перенести на свою ділянку. А далі є два шляхи.

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Перший — зняти верхній шар ґрунту, закласти рослини кропиви (близько 20 см висотою), а потім засипати зверху землею.

Другий — кропиву порубати й розкидати по поверхні майбутньої грядки під огірки. В такому вигляді грядка має перезимувати. А навесні грядку перекопати. Огірки будуть забезпечені добривом.

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Робити це можна у вересні, а також у жовтні — поки є кропива.

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