Як позбутися пенька у саду: прості та бюджетні способи

Стовбур зрізаного дерева можна включити в садову композицію, але не всі хочуть, щоб він займав цінний простір. Як прибрати пень з саду? Самостійно позбутися його можна, хоча це і непросте завдання. Є декілька методів, у тому числі ті, які не вимагають використання хімікатів або важкого обладнання, пише видання Deccoria.

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Механічне викорчовування — це найшвидший і ефективний спосіб, який вимагає використання важкої техніки. За допомогою фрезерних машин стовбур подрібнюють і виривають із землі. На жаль, це інвазивний метод, який завдає значної шкоди саду. Ми можемо спробувати самостійно викопати пень, хоча це виснажлива робота і потребує великої фізичної сили.

Азотні добрива — щоб позбутися від стовбура дерева, просвердліть в ньому кілька отворів, а потім насипте в них сечовину, аміачну або калійну селітру. Деякі люди так само використовують натуральні добрива, наприклад, кропив’яний гній. Ці речовини проникають в деревину і прискорюють її гниття.

Міцелій — природний і екологічно безпечний метод. На зрізаний стовбур накладаємо спеціальний міцелій, призначений для гниття деревини, а потім накриваємо його плівкою або мульчею.

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Сульфат магнію — теж гарний варіант, насипте в отвори, просвердлені в стовбурі, і залийте водою. Накриваємо все це брезентом. Повторюємо обробку кожні 3 тижні, щоб прискорити розкладання деревини.

Екологічно чистий спосіб — використовувати часник для прискорення гниття деревини. Однак, користуючись цим бабусиним методом, потрібно запастися терпінням, оскільки він займає дуже багато часу. У стовбурі дерева висвердлюємо кілька отворів, глибина яких буде не менше 20 см. Дві головки часнику розділити на зубчики, очистити від лушпиння і нарізати дрібніше. В ямки закладаємо подрібнений часник, а потім заливаємо водою. Накрийте стовбур фольгою і закріпіть її ниткою.

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Кожні кілька тижнів додавайте нову порцію часнику та повторюйте решту кроків. Загибель стовбура буде відбуватися повільно — на його повне розкладання можуть знадобитися навіть роки.

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