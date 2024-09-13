Де дивитись онлайн Аргентина — Україна: розклад трансляцій та прогноз на матч чемпіонату світу з футзалу

У неділю, 15 вересня, збірна України з футзалу, яка увійшла до четвірки найкращих на Євро-2022, матчем на «Хумо Арені» у столиці Узбекистану Ташкенті проти Аргентини стартує у фінальному турнірі чемпіонату світу за участю 24 команд.

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У рамках підготовки до світової першості підопічні Олександра Косенка, які вийшли на ЧС-2024 після перемоги в раунді плей-оф відбору над Польщею (5:3), провели п'ять спарингів, жодного разу не програвши: з Коста-Рикою — 4:0, з Кубою — 7:0, з чинним чемпіоном світу Португалією — 6:3, з Саудівською Аравією — 8:3 та з Лівією — 2:2. Місцем проведення останнього етапу підготовки до ЧС наші обрали Казахстан.

Букмекери в майбутньому матчі бачать невеликим фаворитом американську команду, яка завоювала «золото» на ЧС-2016 та «срібло» на ЧС-2021. Наприклад, контора Vbet ставки на перемогу аргентинців приймає з коефіцієнтом 2,10, на нічию — 4,33, на виграш «жовто-синіх» — 2,62.

У прямій трансляції на території України матч Аргентина — Україна дивіться (початок — о 18:00) на регіональних каналах «Суспільного», телеканалі «Суспільне Спорт», сайті «Суспільне Спорт» та YouTube-каналі «Суспільне Спорт».

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Чемпіонат світу з футзалу. Група С. 1-й тур

15 вересня (неділя)

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Аргентина — Україна 18:00 регіональні канали «Суспільного», «Суспільне Спорт»

Ще в одному матчі у групі цього ж дня зіграють Афганістан та Ангола (15:30).

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У наступних поєдинках групової стадії Україна зустрінеться з Анголою (18 вересня о 15:30) та Афганістаном (21 вересня о 18:00).

З шести груп до 1/8 фіналу ЧС-2024 вийдуть по дві найкращі збірні плюс чотири найсильніші команди з тих, що посіли в квартетах треті місця.

Додамо, що збірна України вшосте у своїй історії стартує на світовій першості з футзалу. На ЧС-1996 «жовто-сині» посіли четверте місце, на ЧС-2004 та ЧС-2008 — вийшли у другий груповий етап, на ЧС-2012 — до чвертьфіналу, а на ЧС-2016 — до 1/8 фіналу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишня футзалістка збірної України загинула на війні з росією.

Фото uaf.ua

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