Поліцейська з Волині переправила понад 30 призовників-ухилянтів до Польщі, — ДБР

Українські правоохоронці викрили чергову схему, якою користувалися ухилянти. У цій схемі була задіяна правоохорониця з Волині, яка допомагала злочинній групі переправляти до Польщі чоловіків призовного віку.

ВІДЕО ДНЯ

За даними Державного бюро розслідувань, ділки шукали «клієнтів» у соцмережах, а вартість послуг складала 3,5 тис. доларів США.

Чоловіків доправляли до прикордонного пункту пропуску на Волині. Посадовиця не вносила відомості про них до автоматизованої системи обміну інформацією щодо контролю осіб, які перетинають державний кордон. Завдяки цьому, ухилянти без перешкод виїжджали за межі України.

За даними слідства, за такою схемою з 2022 року до Польщі потрапило понад 30 чоловіків.

РЕКЛАМА

Працівниці правоохоронного органу повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 332 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років. Також подано до суду клопотання про обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, у Києві нещодавно викрили організатора схеми переправлення військовозобов’язаних чоловіків через кордон під виглядом перевізників.

РЕКЛАМА

253

Читайте нас у Facebook