Частина пенсіонерів з вересня може додатково отримувати майже 1 тисячу гривень: куди звертатись

З вересня 2024 року в Україні пенсіонери 80+, у яких виникає безліч питань щодо соцвиплат, можуть щомісячно отримувати доплату до пенсії.

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Йдеться про нову соціальну виплату для самотніх пенсіонерів віком від 80 років, які потребують постійного догляду.

Щомісячний розмір цієї доплати становить 944 гривні, пише професійне видання.

Отримати цю виплату мають право громадяни України, які відповідають визначеним вимогам та подали відповідний пакет документів.

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Для оформлення доплати необхідно підготувати такі документи:

- заяву;

- медичний висновок;

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- паспорт;

- ідентифікаційний код;

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- довідку з Пенсійного фонду.

Звертатися для оформлення виплати слід до найближчого відділення Пенсійного фонду.

Терміни розгляду заяви та ухвалення рішення щодо призначення виплати регулюються чинним законодавством.

Для отримання додаткової інформації про процес оформлення та необхідні документи рекомендується звернутися до Пенсійного фонду за місцем проживання.

Раніше ми розповідали, хто з пенсіонерів може одночасно отримати і певний вид пенсії, і соціальну допомогу.

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