Неймовірне апельсинове варення з… кабачків: рецепт зі Львова

Українські господині, які дбають про вітамінізацію своєї родини взимку, здатні зварити варення не лише з фруктів, але навіть з овочів. Не обійшла актуальну тему і фудблогерка зі Львова Лілія Цвіт.

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Вона продемонструвала, як легко приготувати апельсинове варення з… кабачків, які ще лишилися після приготування інших страв.

За словами пані Лілії, вона готує це варення багато років і завжди в родині воно йде на «ура».

«Бо не нудне, з кислинкою і має смак апельсинів! Дуже пасує до пляцків, випічки, налисників тощо. Рецепт дуже простий, мінімум витрат», — стверджує блогерка.

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Набір продуктів дісно мінімальний:

кабачок — 1200 г

вода — 80 мл

цукор — 800 г

апельсин — 2 шт.

Цього вистачить для приготування 2 банок варення по 0,5 л та однієї банки на 0,25 л.

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Етапи приготування

Кабачки почистіть від шкірки і насіння, поріжте кубиком і складіть у кастрюлю з товстим дном.

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Влийте воду, додайте цукор і варіть хвилин 20, помішуючи.

Додайте порізані шматочками апельсини без кісточок, проваріть усе разом.

За допомогою блендера зробіть з овочів та фруктів пюре і знову трохи уваріть.

Розкладіть готове варення по чистих простерилізованих банках і законсервуйте.

Взимку таке смачне варення стане справжньою знахідкою!

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