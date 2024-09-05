40.86 / 41.39 45.35 / 46.02
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Домашнє варення з яблук: корисні ласощі до філіжанки кави

20:27 6 вересня 2024
варення з яблук

Яблучне варення — це універсальна добавка, яку можна подавати до бісквіту або використовувати як глазур для смаженого м’яса. Розповідаємо, як приготувати варення з яблук, пише Strona kuchni.

Інгредієнти:

  • 1 кг яблук,
  • 300 г цукру,
  • 200 мл води,
  • 3 гвоздики,
  • 5 г меленої кориці,
  • 5 г свіжомеленого мускатного горіха,
  • 5 г меленого кардамону,
  • 10 мл лимонного соку.

Приготування:

Яблука потрібно помити, очистити від шкірки, розрізати навпіл, видалити серцевину і нарізати кубиками. Потім викласти їх у каструлю з товстим дном і поставити на середній вогонь. Яблука потрібно залити невеликою кількістю води з лимонним соком і цукром. Приблизно через 10 хвилин можна додати спеції і продовжити готувати 20 хвилин. Варення з яблук готове, коли яблука злегка розпадуться. Якщо ви бажаєте отримати яблучний джем консистенції мусу, рекомендуємо подрібнити їх за допомогою товкачки або ручного блендера.

РЕКЛАМА

Нагадаємо рецепт яблучного мармеладу, який можна приготувати на всю зиму.

РЕКЛАМА

63

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Український паспорт

Тільки не паспорт і не посвідчення водія: які документи мають право вилучати представники ТЦК

Військовий квиток

«Забиратимуть» всіх чоловіків? Чому ТЦК та СП почали працювати цілодобово

шоу «Холостяк»

«Не хочеться сезон дивитись»: мережа вибухнула після допису на сторінці «Холостяка»

Дженніфер Еністон

Неочікуваний стиль: дизайнери про особняк Дженніфер Еністон за 21 мільйон доларів

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту