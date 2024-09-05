Домашнє варення з яблук: корисні ласощі до філіжанки кави

Яблучне варення — це універсальна добавка, яку можна подавати до бісквіту або використовувати як глазур для смаженого м’яса. Розповідаємо, як приготувати варення з яблук, пише Strona kuchni.

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Інгредієнти: 1 кг яблук,

300 г цукру,

200 мл води,

3 гвоздики,

5 г меленої кориці,

5 г свіжомеленого мускатного горіха,

5 г меленого кардамону,

10 мл лимонного соку.

Приготування:

Яблука потрібно помити, очистити від шкірки, розрізати навпіл, видалити серцевину і нарізати кубиками. Потім викласти їх у каструлю з товстим дном і поставити на середній вогонь. Яблука потрібно залити невеликою кількістю води з лимонним соком і цукром. Приблизно через 10 хвилин можна додати спеції і продовжити готувати 20 хвилин. Варення з яблук готове, коли яблука злегка розпадуться. Якщо ви бажаєте отримати яблучний джем консистенції мусу, рекомендуємо подрібнити їх за допомогою товкачки або ручного блендера.

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