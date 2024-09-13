З російського полону сьогодні повернуся військовий медик, Герой України Віктор Івчук

Так збіглося, що саме сьогодні, 13 вересня, «ФАКТИ» опублікували інтерв’ю з дружиною Віктора Івчука, Вікторією. 29 місяців її чоловік перебував у російських катівнях, останні дев’ять з яких про нього не було ніяких звісток.

ВІДЕО ДНЯ

«49 українців і українок удома. Це воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також наші цивільні люди. Зокрема, Леніє Умєрова — дівчина, яку росіяни захопили в заручники, коли вона приїхала піклуватися про хворого батька. Також вдалося звільнити ще частину захисників і захисниць „Азовсталі“. Вдома й Герой України, військовий медик Віктор Івчук», — повідомив президент України Володимир Зеленський.

Командування Медичних сил перевело полковника Івчука на посаду начальника Маріупольського госпіталю за місяць до повномасштабного вторгнення з метою посилення медзакладу. В окупованому місті полковнику довелося виконувати різні функції: він їздив на власній машині під постійними обстрілами й підбирав поранених на вулицях, привозив їх до шпиталю й асистував хірургам, бо кадрів не вистачало — щонайменше половина колективу виїхала з міста. А коли 16 березня 2022 року російські війська розбомбили останній працюючий корпус шпиталю, начальник госпіталю прийняв рішення розділити лікарів і поранених, які вижили, на дві частини й перебазувати їх на заводи «Азовсталь» та імені Ілліча. Він сам залишився на комбінаті Ілліча.

Від колег Віктора, які раніше повернулись з полону, Вікторії було відомо, що вони, попри відсутність елементарних умов, майже без сну й відпочинку, продовжували рятувати людей, наскільки це було можливо. Спочатку їм забракло медикаментів і бинтів. Потім скінчились скромні запаси їжі й води. І вони ділили краплі води між пацієнтами, але самі не пили.

РЕКЛАМА

11 квітня, коли зникла будь-яка надія на допомогу, бойові підрозділи, що знаходились на заводі, вирішили йти на прорив, аби дістатись «Азовсталі». Медики перенесли поранених у вантажівки й колона вирушила. Однак прорватись не вдалось. Колону обстріляли. Багато людей загинуло. Ті, хто вижив, мусили повертатися на заводські руїни… А наступного дня дружині Віктора Івчука прийшло повідомлення з невідомого номера: «Нас захоплюють у полон».

«Я була обурена, що окупанти, всупереч нормам міжнародного гуманітарного права, Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, насильно позбавили медиків волі. Вони мали їх відпустити! Але — ні. Сказали, будуть міняти на своїх військових», — говорила в інтерв’ю Вікторія.

РЕКЛАМА

З того часу Вікторія отримала лише одного листа від чоловіка без дати, в якому він повідомляв, що з ним усе добре. Але вона знала, що він пройшов через Оленівку, а згодом був вивезений до колонії у Старому Осколі Білгородської області. Час від часу ті, кого вдавалось звільняти, давали їй надію: «Віктор живий. Тримається й інших підбадьорює». 9 місяців тому його вивезли зі Старого Осколу у невідомому напрямку, і з того часу дружина не знала, де її чоловік.

Віктор Івчук з дружиною Вікторією. Фото з сімейного альбому

РЕКЛАМА

Щоб координувати зусилля з пошуку рідних, Вікторія Івчук разом з родинами полонених і безвісти зниклих медиків створила й очолила громадську організацію «Військові медики України», яка співпрацює з урядовими, правозахисними та громадськими організаціями. Регулярні мітинги на підтримку військовополонених під гаслом «Не мовчи! Полон вбиває» — один з напрямів її публічної діяльності.

У червні цього року Вікторія разом з іншими жінками, рідні яких захищали Маріуполь й незаконно утримуються в російських катівнях, мали аудієнцію з Папою Римським й просили його сприяти звільненню українських військовополонених. Під час зустрічі Вікторія Івчук презентувала понтифіку символічний медичний халат з фото полонених медиків.

Вікторія Івчук дуже сподівалася, що після захоплення ЗСУ в полон великої кількості російських військових на Курщині Віктора вдасться нарешті обміняти. Сьогодні її сподівання збулися…

Раніше про жахіття російського полону розповів військовий медик Сергій Коршун, який брав участь в обороні Маріуполя, а потім разом з побратимами був змушений здатися.

фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

343

Читайте нас у Facebook