Як порядна людина, повинен погодитись: дівчина запропонувала Євгену Клопотенку одружитися

Відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко, який нещодавно став моделлю, викликає у багатьох жінок захоплення своїм веселим характером і вправністю на кухні.

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В той же час багато панянок і солідних леді дивуються, чому він до цих пір не одружений. Невже знаменитому шефу ніхто не подобається? І невже ніяка дівчина не бажає заволодіти серцем такого цінного чоловіка? І ніхто не робить навіть спроб «затягнути» Євгена до РАГСу?

Виявляється, серед українок є такі «відчайдухи»! і одна з них на ім'я Софія зробила спробу зовсім нещодавно.

Так, днями Клопотенко написав у соціальній мережі, що йому освідчилася дівчина. І навіть опублікував скріншот послання.

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Правда, не від Софії, а від адміністраторів «Дії». Виявляється, у цьому додатку з'явилася функція освідчення і навіть одруження.

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І тепер Євген Клопотенко протягом 14 днів має погодитися на одруження або ж відмовитися.

«Вже можна освідчуватися онлайн, ви знали? Мені ось сьогодні освідчилися», — поділився кулінар.

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Хто ж та таємнича дівчина, яка освідчилася Євгену Клопотенку, — невідомо. Кухар приховав її прізвище та по батькові, залишивши помітним лише ім'я. Також кулінар не став розкривати, чи погодився одружитися, чи відмовився.

Звичайно, все дуже схожа на те, що Євген виконує прохання своїх знайомих з «Дії» і допомагає їм популяризувати додаток. Втім, якщо він скоро одружиться, то багато хто переконається, що «Дія» — це дійсно серйозно.

Нагадаємо, що кулінарну майстерність Клопотенка налажно оцінив навіть держсекретар США, який приїздив до Києва.

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