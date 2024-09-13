Згідно з індійським Таро-гороскопом, на цьому тижні багато хто з українців отримали визнання на роботі, а у інших поступово починається біла смуга в особистому житті.

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Особливо яскраво ці тенденції проявляться завтра, в суботу, 14 вересня, говориться в прогнозі, складеному фахівцями для відомого українського видання.

Овни — «Колісниця»

Завтра на Овнів чекає рух вперед із повною швидкістю. Карта Колісниця вказує на перемогу в конфлікті або подолання перешкод. Якщо у вас є мета, якої ви довго домагалися, завтра — день, коли ви зможете її досягти. Головне — тримайте баланс між рішучістю та обережністю.

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Тельці — «Десятка Пентаклів»

Тельцям завтра доведеться насолоджуватися плодами своєї праці. Десятка Пентаклей символізує стабільність, процвітання і сімейні радощі. Завтрашній день принесе вам відчуття гармонії в домашній сфері або матеріальну підтримку. Важливо приділити час близьким людям і проявити щедрість.

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Близнюки — «Вісімка Жезлів»

Для Близнюків завтра пройде під знаком швидкого прогресу. Вісімка Жезлів вказує на швидкі зміни, які можуть стосуватися вашої кар'єри або особистих стосунків. Будьте готові до того, що події розвиватимуться стрімко. Головне — не упустити шанс скористатися новими можливостями.

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Раки — «Місяць»

Завтрашній день для Раків буде насичений інтуїтивними осяяннями. Місяць попереджає про можливі ілюзії або приховані аспекти ситуації. Постарайтеся більше довіряти своєму внутрішньому голосу і не покладатися повністю на зовнішні факти. Будьте обережні в ухваленні рішень і стежте за своїми снами — вони можуть виявитися важливими.

Леви — «Королева Жезлів»

Для Левів карта Королева Жезлів обіцяє день, сповнений натхнення і впевненості в собі. Завтра ви будете сяяти, і оточення зверне увагу на вашу енергію і харизму. Це чудовий час для творчості та прийняття лідерських рішень. Довіряйте собі і своїм здібностям.

Діви — «Паж Мечів»

Завтра на Дів чекає день спостережень і аналізу. Паж Мечів вказує на важливість уваги до деталей і критичного мислення. Ваше завдання — бути уважним до того, що відбувається навколо, і не боятися ставити запитання. Це час для збору інформації та підготовки до активніших дій у майбутньому.

Терези — «Шістка Кубків»

Для Терезів завтрашній день буде сповнений спогадів і емоційних повернень. Шістка Кубків символізує ностальгію і приємні моменти з минулого. Можливо, ви зустрінете старого друга або отримаєте звістку з минулого. Оточіть себе тими, хто викликає у вас приємні почуття, і не соромтеся проявляти доброту.

Скорпіони — «Вежа»

На Скорпіонів завтра чекає раптовий і різкий поворот подій. Карта Вежа попереджає про можливі зміни, які можуть статися несподівано і потрясти вашу стабільність. Однак не лякайтеся — це можливість зруйнувати старе, щоб створити щось нове. Прийміть зміни як можливість для зростання.

Стрільці — «Туз Кубків»

Завтрашній день для Стрільців буде наповнений емоційними відкриттями. Туз Кубків обіцяє початок нового етапу в коханні або глибоке емоційне оновлення. Якщо у вас були конфлікти з близькими, завтра — день, коли можна відновити мир і гармонію. Відкрийте серце для нових почуттів.

Козороги — «Двійка Пентаклів»

На Козерогів завтра чекає день, повний завдань і вибору. Двійка Пентаклей символізує необхідність балансувати між кількома аспектами вашого життя. Будьте готові до того, що доведеться справлятися з кількома обов'язками одночасно. Зберігайте гнучкість і не бійтеся змінювати плани.

Водолії — «Зірка»

Водоліям завтра варто готуватися до натхнення і надії на краще. Карта Зірка обіцяє духовне пробудження і ясне бачення майбутнього. Це час для відновлення енергії та початку нових проєктів. Будьте відкриті до чудес — завтра ваші мрії можуть почати збуватися.

Риби — «Верховна Жриця»

Завтра на Риб чекає день тиші і внутрішнього дослідження. Верховна Жриця символізує таємні знання і мудрість. Це день, коли вам варто покладатися на свою інтуїцію і довіряти своїм внутрішнім почуттям. Залишайтеся спостережливими, і відповіді прийдуть самі собою.

Нагадаємо, відома астропсихологиня Валентина Віттрок спрогнозувала, коли на фронті завершаться важкі бої, і українські військові почнуть повернутися додому.

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