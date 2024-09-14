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Події

На концерті Дорофєєвої у Червонограді пролунали постріли: стало відомо, що сталося (відео)

14:01 14 вересня 2024
Надя Дорофєєва

На концерті Наді Дорофєєвої, який пройшов 13 вересня у Червонограді (Львівщина), охорона влаштувала стрілянину через те, що фанати почали перелазити через паркан.

Про це повідомив у Facebook очевидець подій, який виклав відео.

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За його інформацією, інцидент стався близько 22:00 13 вересня.

Спочатку охорона нібито «кидалась» і била людей, а потім вдалася до застосування спецзасобів (газових балончиків) і наостанок — зброї.

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Співачка вже відреагувала на інформацію про стрілянину, зазначивши, що не має власної охорони, а за безпеку відповідають організатори заходу. Також вона заявила, що чула постріл, коли була в гримерці, за 40 хвилин після виступу.

В поліції Львівської області інцидент поки не прокоментували.

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Нагадаємо, що інша українська співачка, представниця України на «Євробаченні-2024» alyona alyona вимушено скасувала свій європейський тур і назвала причину такого рішення.

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