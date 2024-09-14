На концерті Дорофєєвої у Червонограді пролунали постріли: стало відомо, що сталося (відео)
На концерті Наді Дорофєєвої, який пройшов 13 вересня у Червонограді (Львівщина), охорона влаштувала стрілянину через те, що фанати почали перелазити через паркан.
Про це повідомив у Facebook очевидець подій, який виклав відео.
За його інформацією, інцидент стався близько 22:00 13 вересня.
Спочатку охорона нібито «кидалась» і била людей, а потім вдалася до застосування спецзасобів (газових балончиків) і наостанок — зброї.
Співачка вже відреагувала на інформацію про стрілянину, зазначивши, що не має власної охорони, а за безпеку відповідають організатори заходу. Також вона заявила, що чула постріл, коли була в гримерці, за 40 хвилин після виступу.
В поліції Львівської області інцидент поки не прокоментували.
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