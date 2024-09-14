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Українці стали більше купувати автомобілі: експерти назвали найпопулярніші моделі

16:07 14 вересня 2024
Авто

Українці все частіше купують вживані авто з-за кордону. Впродовж серпня український автопарк поповнили понад 25,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону, повідомляє Укравтопром.

У порівнянні з серпнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились на 22%. Відносно попереднього місяця, цей показник зріс майже на 29%. Це найкращий показник за останні 25 місяців.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто — 46%. Далі йдуть: дизельні — 25%; електромобілі — 20%; гібриди — 5%; авто з ГБО — 4%.

Середній вік вживаних машин, що у серпні перейшли на українські номери, становить 8,6 року.

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Як писали «ФАКТИ», раніше експерти назвали популярні марки автомобілів, які не «переживуть» 2025 рік.

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