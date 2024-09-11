«Я сліпий, просто сліпий»: відомий співак шокував зізнанням
Популярний співак MÉLOVIN на своїй сторінці у соціальній мережі відверто спілкується з шанувальниками. Артист вирішив розказати про наболіле. За словами MÉLOVIN, чимало його зіркових колег неодноразово ображалися на нього через нібито зверхність. Однак зʼясувалося, що за «небажанням» музиканта вітатися приховується дещо інше.
— Деякі колеги ображаються через те, що я з ними не вітаюсь, — сказав у відео артист. — Жаліються на це в пресі, ЗМІ це підіймають, і всі думають, що я такий жахливий… такий кончений. Ні, звісно, можливо, в якихось моментах я і кончений, але не в цьому і не цього разу. Я вирішив про це розповісти, тому що наважився виправити цю ситуацію. Тому давайте по черзі, почнемо з того, що я сліпий, просто сліпий, і я не бачу.
Зараз артист активно займається відновленням зору. Позаду вже одна операція, яка допомогла йому виправити проблему, про яку MÉLOVIN знав більше 3-х років.
— Кілька років тому мені діагностували відшарування сітківки, — поділився співак. - Але я успішно забив на це. Потім зрозумів, що зір почав падати все більше і більше. Тому взявся за цю проблему і вже на шляху до її вирішення.
Попереду в артиста ще одна операція, однак він запевняє — відкладати її у довгий ящик він не буде.
Раніше артист повідомив, що скасовує всі свої концерти.436
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