40.94 / 41.48 45.27 / 45.92
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Я сліпий, просто сліпий»: відомий співак шокував зізнанням

15:17 11 вересня 2024
MÉLOVIN

Популярний співак MÉLOVIN на своїй сторінці у соціальній мережі відверто спілкується з шанувальниками. Артист вирішив розказати про наболіле. За словами MÉLOVIN, чимало його зіркових колег неодноразово ображалися на нього через нібито зверхність. Однак зʼясувалося, що за «небажанням» музиканта вітатися приховується дещо інше.

— Деякі колеги ображаються через те, що я з ними не вітаюсь, — сказав у відео артист. — Жаліються на це в пресі, ЗМІ це підіймають, і всі думають, що я такий жахливий… такий кончений. Ні, звісно, можливо, в якихось моментах я і кончений, але не в цьому і не цього разу. Я вирішив про це розповісти, тому що наважився виправити цю ситуацію. Тому давайте по черзі, почнемо з того, що я сліпий, просто сліпий, і я не бачу.

Зараз артист активно займається відновленням зору. Позаду вже одна операція, яка допомогла йому виправити проблему, про яку MÉLOVIN знав більше 3-х років.

— Кілька років тому мені діагностували відшарування сітківки, — поділився співак. - Але я успішно забив на це. Потім зрозумів, що зір почав падати все більше і більше. Тому взявся за цю проблему і вже на шляху до її вирішення.

РЕКЛАМА

Попереду в артиста ще одна операція, однак він запевняє — відкладати її у довгий ящик він не буде.

Раніше артист повідомив, що скасовує всі свої концерти.

РЕКЛАМА

436

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

зодіак

Осінь-2024 буде складною для трьох знаків зодіаку: астрологи розповіли, до чого готуватися

Карти Таро

Терезам — «Імператор», Скорпіонам — «Імператриця», а Водоліям — «Сонце»: Таро-прогноз на 11 вересня

Мариновані баклажани

Мариновані баклажани: обов’язково приготуйте їх у пік сезону

Анатолій Бондаренко

Мер Черкас Анатолій Бондаренко збудував собі маєток на гроші з тендерів — розслідування

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту