Не зможете відірватися: відома шеф-кухарка поділилася рецептом «бомбезного» супу, який ненавиділа у дитинстві

Шеф-кухар Валентина Кущ, яка раніше розповіла, як приготувати чашушулі, поділилася рецептом горохового супу з копченими ребрами.

«Всім привіт! Сьогодні даю рецепт горохового супу з копченими ребрами. В дитинстві ненавиділа цей суп. Бабуся його готувала часто, а дідусь жартома називав „музикальним“. Але зараз це просто, а ще розкажу пару своїх секретів. отже, готуємо!» — написала вона.

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Інгредієнти (на каструлю 5 л):

Домашня курка — 2 стегна чи щось інше для навару;

Горох — 500 гр;

Морква — 1 шт;

Цибуля — 1 шт;

Картопля — 4−5 шт;

Ребра копчені — 5−7 шт;

Сіль, перець, лавровий лист, копчена паприка, часник зубчиків 5

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Для сухарів:

Хліб білий

Олія

Часник

Копчена паприка

Спосіб приготування:

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Горох потрібно замочити на ніч в воді, додавши 1 ст ложку соди. Так він дуже швидко розварится.

Варимо «бульйон». В холодну воду додамо курку і готуємо приблизно 1,5 години. Якщо потрібно, то знімаємо шум.

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Дістаємо курку і додаємо замочений і промитий горох. Варимо хвилин 40. За сей час підготуємо овочі і зробимо засмажку.

Цибулю ріжемо кубиком, моркву натираємо. Смажимо. Картоплю ріжемо кубиком.

До гороху додамо всі овочі і слідом ребра. Готуємо хвилин 20.

Далі додаємо спеції за смаком. Додамо розібрану курку. І варимо ще хвилин 10−20.

За цей час робимо сухарі з часником і копченою паприкою. Та висушуємо їх в духовці.

«Якщо Ви любите більш густий суп, то просто за 5 хвилин до кінця приготування я беру дістаю ложкою горох (не весь), десь літр гороху та рідини і взбиваю блендером, так суп буде більш наваристий», — порадила Валентина Кущ.

Готово

Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати гороховий суп із запеченим перцем.

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