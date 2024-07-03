Гороховий суп із запеченим перцем: будете в захваті
Гороховий суп смачний і ситний. Традиційний рецепт відомий усім. А ось гороховий суп з печеним перцем напевно ви не куштували. Це одна з улюблених страв у балканській кухні. Подавайте такий суп зі свіжим багетом або батоном.
Альтернативою кропу може бути петрушка. Для любителів — листя селери.
Кулінарка Ардія Діаманті поділилася рецептом страви, яка готується досить просто. Нагадаємо, раніше кулінарка давала рецепт супу з кукурудзи.
- Цей суп такий смачний і ароматний, що ви захочете його приготувати не раз, — каже Ардія Діаманті. — За бажанням в тарілку додайте кілька крапель ароматної оливкової олії.
Суп гороховий із запеченим перцем
- Горох — склянка
- Куряче філе — 1 шт.
- Цибуля — 2 шт.
- Болгарський перець — 2 шт.
- Перець чилі — половинка
- Сіль
- Кріп — за смаком
- Оливкова олія — за смаком
Відварити практично до готовності горох. На сковорідці підсмажити порізане на кубики куряче філе і цибулю. Додати все це в гороховий суп. Запекти перець. Очистити від зерен, порізати на кубики. Додати в суп. Посолити. Наприкінці додати порізаний кріп.
Подавати зі шматочком лимона.
І смачного!
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Фото з альбому Ольги Сметанської35
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