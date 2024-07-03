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Гороховий суп із запеченим перцем: будете в захваті

21:58 5 липня 2024
Гороховий суп із запеченим перцем

Гороховий суп смачний і ситний. Традиційний рецепт відомий усім. А ось гороховий суп з печеним перцем напевно ви не куштували. Це одна з улюблених страв у балканській кухні. Подавайте такий суп зі свіжим багетом або батоном.

Альтернативою кропу може бути петрушка. Для любителів — листя селери.

Кулінарка Ардія Діаманті поділилася рецептом страви, яка готується досить просто. Нагадаємо, раніше кулінарка давала рецепт супу з кукурудзи.

- Цей суп такий смачний і ароматний, що ви захочете його приготувати не раз, — каже Ардія Діаманті. — За бажанням в тарілку додайте кілька крапель ароматної оливкової олії.

Суп гороховий із запеченим перцем

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  • Горох — склянка
  • Куряче філе — 1 шт.
  • Цибуля — 2 шт.
  • Болгарський перець — 2 шт.
  • Перець чилі — половинка
  • Сіль
  • Кріп — за смаком
  • Оливкова олія — за смаком

Відварити практично до готовності горох. На сковорідці підсмажити порізане на кубики куряче філе і цибулю. Додати все це в гороховий суп. Запекти перець. Очистити від зерен, порізати на кубики. Додати в суп. Посолити. Наприкінці додати порізаний кріп.

Подавати зі шматочком лимона.

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І смачного!

Нагадаємо рецепт нічної вівсянки з лохиною.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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