Гороховий суп із запеченим перцем: будете в захваті

Гороховий суп смачний і ситний. Традиційний рецепт відомий усім. А ось гороховий суп з печеним перцем напевно ви не куштували. Це одна з улюблених страв у балканській кухні. Подавайте такий суп зі свіжим багетом або батоном.

ВІДЕО ДНЯ

Альтернативою кропу може бути петрушка. Для любителів — листя селери.

Кулінарка Ардія Діаманті поділилася рецептом страви, яка готується досить просто. Нагадаємо, раніше кулінарка давала рецепт супу з кукурудзи.

- Цей суп такий смачний і ароматний, що ви захочете його приготувати не раз, — каже Ардія Діаманті. — За бажанням в тарілку додайте кілька крапель ароматної оливкової олії.

Суп гороховий із запеченим перцем РЕКЛАМА Горох — склянка

Куряче філе — 1 шт.

Цибуля — 2 шт.

Болгарський перець — 2 шт.

Перець чилі — половинка

Сіль

Кріп — за смаком

Оливкова олія — за смаком

Відварити практично до готовності горох. На сковорідці підсмажити порізане на кубики куряче філе і цибулю. Додати все це в гороховий суп. Запекти перець. Очистити від зерен, порізати на кубики. Додати в суп. Посолити. Наприкінці додати порізаний кріп.

Подавати зі шматочком лимона.

РЕКЛАМА

І смачного!

Нагадаємо рецепт нічної вівсянки з лохиною.

РЕКЛАМА

Фото з альбому Ольги Сметанської

35

Читайте нас у Facebook