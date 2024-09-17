Російські нелюди стратили мечем беззбройного військовополоненого: з’явилась реакція обмудсмена

Росіяни здійснили черговий кровожерливий воєнний злочин — стратили мечем беззбройного українського військовополоненого. Ворог продовжує демонструвати зневагу до будь-яких норм й законів.

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Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

«Черговий воєнний злочин — росіяни стратили мечем беззбройного українського військовополоненого з перевʼязаними скотчем руками. Рівень варварства й кровожерливості неможливо осягнути. Такі дії є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими», — написав Лубінець.

Лубінець, своєю чергою, направив листи до міжнародних організацій, Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) та Організації Об'єднаних Націй (ООН), щоб вони зафіксували чергове порушення прав людини російськими терористами.

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«Окремо наголошу, що такі показові страти направлені на деморалізацію українського суспільства. Однак бачачи такі дії, ми повинні ставати ще рішучішими у боротьбі проти агресора», — додав омбудсмен.

Зазначимо, що страта українських військовполонених — не нова тактика росії, але за останній рік таких випадків побільшало. Так генпрокурор Андрій Костін казав, що Україна розслідує 28 випадків розстрілу росіянами військовополонених.



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