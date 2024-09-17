Бізнес російського олігарха в Україні намагались переоформити на фермера з Анталії: до чого тут візит посла Туреччини до ОГПУ

Міністерство юстиції України на початку вересня видало наказ, яким скасувало переоформлення логістичного комплексу «МЛП-Чайка» на громадянина Туреччини Месута Догана. Рішення було прийнято на підставі скарги БЕБ, яке встановило, що реальним власником активу є російський олігарх Міхаіл Гуцерієв, а таке переоформлення порушує санкції Європейського Союзу та РНБО.

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В момент розгляду цього питання в Мін’юсті, з рахунків підприємства намагались вивести понад 240 млн грн, але БЕБ заблокувало ці кошти.

Про це йдеться в аналітичному матеріалі Trap Aggressor.

За даними аналітиків, на рішення Мінʼюсту вже відреагувало посольство Туреччини в Україні, яке звернулось до українських державних органів щодо нібито порушень прав турецького бізнесмена.

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Аналітики Trap Aggressor з’ясували, що Месут Доган, на якого переписали бізнес Гуцерієва в Україні — це інструктор з мотокросу з Анталії (Туреччина) та власник невеликої ферми великої рогатої худоби, який підтримує тісні контакти з громадянами російської федерації.

«Чи правильно в умовах повномасштабної війни відстоювати інтереси особи, яка вочевидь є просто „ширмою“ для підсанкційного олігарха з країни-агресорки? Чи правильно захищати „продаж“ цього бізнесу „новому власнику“, якщо це прямо порушує українське законодавство та накладені президентом України та Радою нацбезпеки та оборони України санкції?» — коментують у Trap Aggressor.

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Нагадаємо, що на офіційній сторінці Офісу генерального прокурора в Facebook повідомляється про зустріч посла Туреччини з заступником Генерального прокурора, яка відбулась через декілька днів після рішення Мінʼюсту. Йшлося про захист прав турецьких громадян та інвестиційну діяльність. Залишається сподіватися, що предметом діалогу не був захист інтересів інструктора з мотокросу з Анталії Месута Догана, який «фронтує» бізнес російського олігарха Гуцерієва в Україні. А якщо й був, то українські правоохоронці забезпечать дотримання вимог законодавства та національних інтересів України.

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