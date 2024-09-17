Меган Маркл не вирізали: Букінгемський палац спростовує чутки щодо вітання Гаррі з днем народження

У Букінгемському палаці пояснили, що Меган Маркл не була навмисно вирізана на фотографії, опублікованої на честь 40-річчя принца Гаррі. На фото, яке опублікували король Чарльз і принц Вільям, зображений усміхнений Гаррі. Світлина була зроблена під час першої закордонної поїздки Гаррі та Меган як сімейної пари, це було у Дубліні у 2018 році.

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Королівська родина, а згодом принц і принцеса Уельські, використали це зображення під час вітання, воно було підписане: «Вітаємо сьогодні герцога Сассекського з 40-річчям!»

Однак уважні королівські спостерігачі відзначили, що на оригінальному фото, зробленому, коли Гаррі ще був членом королівської сім’ї, також зображена Меган, що спричинило дискусії щодо вибору редагування, пише thenews.com.pk.

Це призвело до чуток про те, що Меган була обрізана, але тепер стало відомо, що й обрізана, і повна версії фотографії були завантажені Асоціацією преси в Getty Images в один день 2018 року.

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Фотографію опублікували на тлі подальшого загострення стосунків Гаррі з королівською сім’єю, спричиненого, зокрема, вибуховими викриттями у його мемуарах 2023 року.

У книзі принц Гаррі висунув серйозні звинувачення проти свого брата Вільяма, наприклад, йшлося про сварку під час суперечки щодо лікування Меган.

Дехто вважав публікацію з вітанням у день народження «оливковою гілкою» від королівської сім’ї, а інші бачать у ній дотримання традиції, встановленої покійною королевою Єлизаветою II.

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Королева була відома тим, що відзначала ювілейні дні народження непрацюючих членів королівської сім’ї, коли дата закінчувалася на нуль.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що принца Гаррі та Меган Маркл запросили до Великої Британії. Королівський інсайдер розповів деталі.

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