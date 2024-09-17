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Прощавайте, комашки! Як виготовити суперзасіб, що чудово відлякує у квартирі жуків, павуків та міль

18:39 17 вересня 2024
жучки

Міль, різні жучки та павучки у квартирі — це небажані гості, з якими бореться кожна господиня. Можна звичайно придбати хімію у магазині, щоб позбавитись комах. Але краще зробити засіб самому з використанням природних матеріалів.

Блогер, який ділиться корисними порадами на YouTube, розповів, як виготовити супер засіб, що допоможе позбавитись комах та молі надовго.

Для приготування потрібно три столові ложки меленої кави, 5−6 лаврових листків, а також столова ложка пекучого перцю (не паприки, а саме перцю).

Лавровий лист подрібнити. Змішати з кавою та пекучим перцем. Виходить ідеальна суміш проти різних комах та молі.

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Суміш потрібно загорнути у фольгу й зробити в ній багато невеликих дірочок.

Такі пакети покласти до шафи, на полиці та в інші місця.

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Комахи не можуть переносити запах всіх трьох інгредієнтів. Після таких пакетиків в квартирі не залишиться ніяких комах.

Раніше ми розповідали, як впоратись з брудом та неприємним запахом в унітазі, а також як приготувати простий засіб для миття підлоги та кухонних поверхонь.

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