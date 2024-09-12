Курс долара з 16 по 22 вересня: яким він буде і що потрібно НБУ, щоб його утримати — прогноз банкіра

Третій тиждень вересня навряд чи піднесе сюрпризи для валютного курсу і не призведе до різкого подорожчання долара. Співвідношення американської та національної валюти навряд чи перевищить 41,8 грн за долар. Нагадаємо, що раніше голова НБУ говорив в ефірі телемарафону, що множинних курсів не буде.

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Таку думку висловив «ФАКТАМ» начальник казначейства «Глобус банку» Тарас Лісовий. За його словами, хоча зміни на валютному ринку неминучі, вони будуть нести швидше тимчасовий характер, і повністю підконтрольні Національному банку України.

Зокрема, з 16 по 22 вересня курс долара може коливатися щодня в межах 50 копійок на 1 долар, а різниця в купівлі-продажу американської валюти в обмінних пунктах може становити до 1 гривні. Загалом за тиждень курс долара може коливатися в межах 80 копійок на одному доларі.

Однак попри ці зміни курс долара до 22 вересня не перевищить 41,8 грн на роздрібному ринку, вважає експерт. Щоправда це станеться за умови своєчасного продажу НБУ своїх валютних запасів для насичення валютного ринку. На це, на думку експерта, знадобиться від 150 до 180 млн доларів на день, що є дуже середнім і посильним показником для Нацбанку.

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- Отже, існує велика ймовірність того, що ситуація на валютному ринку буде схожа на ту, що була минулого тижня. Хаосу, паніки чи ажіотажу на ринку не відбудеться, а курсові зміни будуть досить прогнозованими та очікуваними, — наголосив Тарас Лісовий.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що МВФ змусить голову НБУ Андрія Пишного виконати рекомендації Валерії Гонтаревої.

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