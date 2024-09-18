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Таємничий крок Кейт Міддлтон і принца Вільяма: як він пов’язаний із пограбуванням банку

15:21 19 вересня 2024
Кейт Міддлтон та принц Вільям

Принц і принцеса Уельські таємно зробили пожертву лондонському продовольчому банку, який був пограбований на тисячі фунтів стерлінгів, через кілька днів після того, як Кейт оголосила, що закінчила курс хімієтерапії, пише independent.co.uk.

Новини про цей вчинок королівської сім’ї були оприлюднені благодійною організацією Pecan на X (раніше Twitter), яка повідомила, що вони перебувають у процесі «поповнення» запасів на пограбованому складі після інциденту 8 вересня.

«Величезна подяка @Kensingtonroyal, який зробив пожертву на відновлення після крадіжки харчових продуктів на суму 3 тисячі фунтів стерлінгів…» — написала християнська благодійна організація.

42-річна Кейт зробила оголошення про своє здоров’я у відео зі своєю родиною, де вона згадувала про «неймовірно важкі» дев’ять місяців. Принцеса додала, що, хоча її здоров'я залишається пріоритетом, вона нарешті повернеться до легких обов'язків «у найближчі місяці».

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що стало відомо, хто найбільше підтримував хвору Кейт Міддлтон.

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