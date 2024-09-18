Таємничий крок Кейт Міддлтон і принца Вільяма: як він пов’язаний із пограбуванням банку

Принц і принцеса Уельські таємно зробили пожертву лондонському продовольчому банку, який був пограбований на тисячі фунтів стерлінгів, через кілька днів після того, як Кейт оголосила, що закінчила курс хімієтерапії, пише independent.co.uk.

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Новини про цей вчинок королівської сім’ї були оприлюднені благодійною організацією Pecan на X (раніше Twitter), яка повідомила, що вони перебувають у процесі «поповнення» запасів на пограбованому складі після інциденту 8 вересня.

«Величезна подяка @Kensingtonroyal, який зробив пожертву на відновлення після крадіжки харчових продуктів на суму 3 тисячі фунтів стерлінгів…» — написала християнська благодійна організація.

42-річна Кейт зробила оголошення про своє здоров’я у відео зі своєю родиною, де вона згадувала про «неймовірно важкі» дев’ять місяців. Принцеса додала, що, хоча її здоров'я залишається пріоритетом, вона нарешті повернеться до легких обов'язків «у найближчі місяці».

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що стало відомо, хто найбільше підтримував хвору Кейт Міддлтон.

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