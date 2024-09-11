«Ми піднімемося на цю гору разом»: стало відомо, хто найбільше підтримував хвору Кейт Міддлтон

Коли Кейт, принцеса Уельська, вперше з'явилася на публіці після перенесеної операції та госпіталізації в січні, поруч з нею була її мати Керол Міддлтон. Невдовзі Кейт була помічена на пасажирському сидінні автомобіля, яким керувала її мати. А через два тижні після цього Кейт публічно оголосила, що у неї діагностували рак. У липні, під час своєї другої публічної появи з моменту оголошення онкодіагнозу, Кейт відвідала Вімблдон разом зі своєю сестрою Піппою Міддлтон Метьюз, а також донькою, принцесою Шарлоттою, пише видання abcnews.

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У відеозверненні, опублікованому 9 вересня, в якому вона оголосила про завершення хімієтерапії, Кейт грала в карти разом з мамою і татом, Майклом Міддлтоном, Вільямом і їхніми трьома дітьми.

Те, що члени сім'ї Кейт були поруч з нею під час її одужання, не стало несподіванкою для королівських спостерігачів, які вже давно помітили близькість Кейт з її родиною.

Молодший брат Кейт, Джеймс Міддлтон, написав в Instagram після її оголошення про рак: «За ці роки ми підкорили багато гір разом. Як сім'я, ми піднімемося і на цю гору разом з тобою».

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Батьки Кейт Майкл і Керол Міддлтон одружилися понад 40 років тому, і незабаром у них з'явилася Кейт та її брат і сестра, Піппа Міддлтон і Джеймс Міддлтон. Міддлтони виростили своїх дітей в Баклбері, селі в Західному Беркширі (Англія), де вони живуть і сьогодні. Кейт, яка зараз сама є матір'ю трьох дітей, раніше розповідала, що в дитинстві вони з братом і сестрою проводили багато часу на свіжому повітрі, а також з бабусею.

«У мене була чудова бабуся, яка присвячувала нам багато часу, грала з нами, займалася декоративно-прикладним мистецтвом, ходила в теплицю займатися садівництвом і готувала з нами їжу, — сказала Кейт в інтерв'ю у 2020 році. - І я намагаюся включити багато що з того, що вона дала нам у той час, у досвід, який я даю своїм дітям зараз. У дитинстві ми проводили багато часу на свіжому повітрі, і це те, чим я дуже захоплююся».

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Міддлтони, які познайомилися, коли обоє працювали в авіакомпанії British Airways, виховували трьох дітей, будуючи кар'єру підприємців. Наприкінці 1980-х подружжя заснувало власний роздрібний бізнес Party Pieces, компанію з постачання товарів для вечірок, яку вони продали минулого року, повідомляє BBC.

За час, що минув після весілля Кейт і Вільяма у 2011 році, Міддлтонів радо приймала британська королівська сім'я, вони з'являлися на самих великих королівських заходах, таких як весілля та коронація короля Чарльза і королеви Камілли минулого року.

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Майкл і Керол Міддлтон також беруть активну участь у житті трьох дітей Вільяма і Кейт, принців Джорджа і Луї та принцеси Шарлотти.

В інтерв'ю The Telegraph 2018 року Керол Міддлтон поділилася сімейною різдвяною традицією. Вона ставить окрему ялинку для онуків, щоб ті прикрашали її самостійно. Зараз у старших Міддлтонів вже семеро онуків, включаючи Джорджа, Шарлотту і Луї. Керол розповіла The Telegraph, що їй подобається бути матір'ю і бабусею.

Раніше стало відомо, коли Кейт Міддлтон повернеться до публічного життя.

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