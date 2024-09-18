Київ буде змушений припинити вогонь: чого побоюються союзники України

Деякі союзники України починають говорити про те, чим може закінчитися боротьба із вторгненням росії, і цим викликають занепокоєння в інших західних столицях. На їхню думку, ці зусилля можуть призвести до того, що Київ буде змушений передчасно припинити вогонь, пише Bloomberg. У рамках обговорення стратегії на наступний рік офіційні особи серйозніше обмірковують те, яким може бути результат переговорів про припинення війни.

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Деякі офіційні особи союзників почали шукати шляхи, за допомогою яких дипломатія може вийти з глухого кута. Хоча несподіване вторгнення Києва в Курську область росії перевернуло уявлення про те, що війна зайшла в глухий кут, найближчим часом немає перспектив витіснити російські війська з усієї території України, яку вони окупували. Росіянам було важко просуватися на землі, але ракети рф знищили багато об’єктів енергетичної інфраструктури України, і теперь є побоювання щодо того, як країна переживе цю зиму.

Очікується, що Зеленський наполягатиме на членстві в НАТО та ЄС, угодах щодо економіки та безпеки та продовженні постачань передової зброї в рамках свого «плану перемоги». Він має представити план президенту США Джо Байдену під час їхньої зустрічі в кулуарах Генеральної Асамблеї ООН пізніше цього місяця. Він також хоче поділитися планами з кандидатами в президенти Камалою Гарріс і Дональдом Трампом.

Переговори про припинення бойових дій мали б вирішити ключову головоломку: як гарантувати, що Україна не буде вразливою до майбутнього нападу росії, водночас запевнивши своїх союзників, що вони не будуть втягнуті в прямий конфлікт з кремлем. Останнє занепокоєння є головною причиною того, чому кілька союзників досі обережно ставляться до дозволу на використання їхньої зброї далекого радіусу дії по території росії та щодо можливості незабаром Україні стати частиною НАТО з гарантією безпеки.

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Будь-які переговори також мали б подолати гірку спадщину Мінських угод, які були досягнуті після анексії Кримського півострова путіним у 2014 році. Для Києва та його прихильників ця угода, підписана за сім років до повномасштабного вторгнення, вказує на небезпеки вступу в переговори з росіянами. Зеленський попередив, що путін знову використає час, наданий будь-яким припиненням вогню, щоб перегрупуватись і зрештою атакувати знову.

Один європейський чиновник з питань оборони сказав, що їхній уряд поділяє стурбованість тим, що після будь-якої угоди путін буде готуватися до нового конфлікту. Ба більше, зазначив чиновник, Зеленському було б політично важко підписати будь-яку угоду, яка б передбачала територіальні поступки, тоді як мета путіна — підкорити всю Україну — залишається незмінною. Водночас путін напевно захоче почекати, щоб побачити, хто виграє вибори у США і якою буде фактична політика нового президента, сказав чиновник.

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Деякі союзники вважають, що час між листопадовими виборами у США та інавгурацією президента в січні наступного року може надати вікно можливостей, протягом якого адміністрація Байдена, що йде, може мати більше політичної свободи для укладання угоди. Продовження військової та фінансової підтримки України може зіткнутися з невизначеністю через зміну адміністрації у США та зростання впливу ультраправих сил в Європі.

Трамп припустив, що у разі перемоги на виборах він домагатиметься угоди протягом цього часу, не повідомляючи деталей. Джеймс Девід Венс, кандидат на віцепрезидентство у парі з республіканцем Трампом, нещодавно заявив, що план колишнього президента може передбачати збереження росією того, що вона забрала, і створення демілітаризованої зони вздовж нинішньої лінії бойових дій.

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Днями канцлер Німеччини Олаф Шольц, який є одним з тих, хто чинив опір наданню Україні ракет більшого радіуса дії, сказав телекомпанії ZDF, що зараз настав час обговорити, як швидше вийти з війни.

Високопоставлений американський чиновник сказав, що вони очікують, що план Зеленського буде досить максималістським і концептуальним, а не детальним.

Розбіжності щодо потенційних переговорів вказують на давнє розчарування серед деяких посадових осіб і багатьох людей в Україні через небажання союзників надати Зеленському більше зброї для розгортання проти російських військ, йдеться у публікації.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Трамп зробив заяву щодо операції ЗСУ у Курській області.

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