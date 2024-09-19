Знайшов рай? Потап запускає власний «Голівуд»

Репер Потап продовжує «забавлятися» за кордоном, кепкуючи з українців, що зображують «патріотів». Але тепер його «насмішки», схоже, переходять на новий рівень.

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Так, спочатку Олексій опублікував коротке відео поїздки на гарній машині, і озвучив його треком, який виконав у минулому році разом зі співачкою Katarina.

На сайті говориться, що ця пісня — розповідь про те, що війна розлучила багато сімей, але в кожній історії є ниточка надії та віри.

«Рай де?» — підписав Потап відео своєї поїздки по іспанському лісу.

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А минулої ночі він розмістив новий пост, де зображений біля потужного освітлювального приладу, які зазвичай використовуються при зйомках фільмів.

Потап на зйомках

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І натякнув на те, що запускає у місті Валенсія новий проєкт зі зйомки фільмів та їх продюсування: «New Project in Valencia, filming, producing». Своєю чергою, шанувальники згадали, що в Болгарії репер побував у кіноцентрі, де можна знімати фільми у стилі «Дикого Заходу» і вирішили, що Потап, нарешті, знайшов «свій рай» — заняття, яке йому до душі. І побажали успіхів на новій «ниві».





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Чи, можливо, Олексій почне знімати кліпи для Насті, яке ледь дочекалася виходу своєї Friday?

Фото instagram.com/realpotap/

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