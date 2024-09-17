Поки Настя Каменських не може дочекатися повноцінного виходу кліпу «Friday», її благовірний Потап не втрачає часу марно і займається своєю улюбленою справою — жартами.

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Так, після легкого «тренування» у пародійному жанрі над зверненням Олега Винника до фанів, Олексій вирішив висміяти так званий «батальйон Монако» — всіх небідних українців, які замість того, щоб йти на фронт, виїхали до Європи чи США і там зображають з себе «патріотів».

Як і у випадку з колегою Винником, репер використав метод переозвучення відео, використавши для цього фрагмент виступу українського комедійного дуету Бампер і Сус.

В діалозі Бампер цікавиться в Суса, як визначити за кордоном українців. У відповідь Сус каже, що якщо перед вами стоїть автомобіль на українських номерах з українським прапором на торпеді й написом на задньому склі: «Доброго вечора, ми з України», то це патріот.

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«І він вернеться в Україну?» — запитує Бампер.

«Він х… й коли вернеться в Україну», — відповідає йому Сус.

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Потап зіграв цю сценку в ролях, сидячи в автомобілі.

«Гумор», — підписав він свій пост.

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Звичайно, можна лише здогадуватись про причину, через яку Потап зробив це відео. Можливо, хотів чимось виправдати себе — не він один втік у безпечну Європу і нудьгує там.

Чи дійсно бажає висміяти втікачів, які пнуться з усіх сил, щоб показати європейцям свій патріотизм. Ще один варіант — Потап натякає, що не збирається повертатись. І, нарешті, останній варіант — чоловікові насправді немає чим зайнятись, і він просто так вбиває час.

Останнім часом Потап постійно нагадує про себе. Нещодавно він змінив стиль і став схожим на лідера антиукраїнського гурту.

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