Висохли вологі серветки? Не проблема: їх можна легко «реанімувати»

Вологі серветки — дуже потрібна річ, при тому не тільки для легкого прибирання в домі, але для того, щоб руки були чистими на дачі чи у подорожі.

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Але в деяких випадках вологі серветки можуть несподівано висихати і втрачати свої чудодійні якості. Втім, для справжньої господині це не стане важкою проблемою, адже їх можна знову зробити вологими, пише видання «Мамині поради».

Для відновлення їхньої вологості потрібно виконати кілька кроків.

1. Готуємо розчин

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Налийте в невелику глибоку ємність 2−3 столові ложки простої води. Додайте кілька крапель рідкого мила і пів чайної ложки гліцерину. Гліцерин допомагає поліпшити утримання вологи, перетворюючи воду на ідеальне просочення для серветок.

2. Заливаємо розчин

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Акуратно налийте отриману рідину в упаковку, де зберігаються серветки.

3. Проводимо змішування.

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Щільно закрийте упаковку і добре потрясіть її, щоб розчин рівномірно розподілився по всіх серветках.

4. Перевіряємо стан серветок.

Через 5 хвилин відкрийте упаковку і спробуйте дістати одну серветку. Ви маєте помітити, що вона знову волога і готова до використання.

Цей метод дозволяє ефективно повернути вологим серветкам їхні первісні властивості, що робить їх знову придатними для повсякденного використання.

Також нагадаємо і про інші нехитрі секрети, які значно спрощують життя — наприклад, зі швидкого розв’язування вузла на пакеті, або ж як усунення неприємного запаху у взутті.

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