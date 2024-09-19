Вінтажний подарунок: кому та як дарувати

Дарувати вінтажні подарунки зараз дуже популярно у всьому світі. Це можуть бути старовинна чашка з блюдечком, ваза, брошка, хустка, книга, листівки та багато іншого. Наприклад, для стилістки Ірини Бейлі блошині ринки — справжня машина часу, де можна знайти чудовий подарунок.

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Однак у даруванні вінтажних речей є нюанси, які варто взяти до уваги. Даруйте їх лише поціновувачам старовини, які відвідують антикварні крамнички і блошині ринки, щось там купують і користуються цими речами або їх колекціонують. У той же час чимало людей віддають перевагу виключно новим речам і вінтажні прикраси з різних причин нізащо не носитимуть.

Якщо ж ваш друг чи родич любитель вінтажу, дізнайтеся, чому саме він надає перевагу, щоб подарунок справді порадував. Наприклад, тому, хто колекціонує старовинні листівки якогось періоду та теми, подаруйте кілька таких листівок, а колекціонеру фарфорових чайників певної мануфактури — саме такий чайник.

Вінтажна брошка потішить жінку, яка носить брошки і любить старовину. Якщо ні, як би ви не переконували її, що ця річ цінна, подарунок буде недоречним.

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Подарунок повинен тішити того, кому адресований — такий головний критерій у виборі.

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв'ю з Оленою Корусь, історія колекції якої почалася з цікавої знахідки на блошиному ринку.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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