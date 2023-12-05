Зимові свята наближаються — і це чудово. Люди готують подарунки рідним та близьким, прикрашають оселі… А митці створюють різноманітні різдвяні колекції. До речі, й у порцеляні також.

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Про порцеляновий декор у інтер’єрі «ФАКТАМ» розповіла експертка з фарфору, кандидатка мистецтвознавства, старша наукова співробітниця Національного музею «Київська картинна галерея», співробітниця фондів Музею фарфору та Музею декоративно-прикладного мистецтва в Дрездені Олену Корусь, яка давала поради читачам «ФАКТІВ» щодо використання сімейних сервізів сьогодні.

«Першими почали випускати різдвяні сувенірні тарілки данські мануфактури»

- Моя новорічно-різдвяна колекція представлена різдвяними тарілками, фігурками серії «Східний гороскоп» і творами на новорічну тематику, — говорить Олена Корусь. — Вона почалась із цікавої знахідки на блошиному ярмарку. Це була тарілка із зображенням сови, що сидить на гілці на фоні повного місяця (фото у заголовку — Авт.). Композиція датована 1974 роком. Мене зацікавило, чи є подібні тарілки з іншими датами. Пошуки привели на сайт колекційних творів виробника — Данської королівської мануфактури (Royal Copenhagen), де зазначалось, що це спеціальна різдвяна тарілка. Я зібрала близько 30 тарілок цієї фабрики. Цікаво, що першими почали випускати різдвяні сувенірні тарілки саме данські мануфактури. Можливо, тому що у Данії жив видатний данський письменник Ганс Крістіан Андерсен, який написав багато новорічно-зимових казок, і святкову атмосферу тут особливо цінують. Першу різдвяну тарілку з красивою назвою «За морозним вікном» (автор Ф. А. Халлін) випустила напередодні Різдва 1895 року копенгагенська фарфорова мануфактура Bing & Grøndahl. Напис на ній — «Jule after», — означає Святвечір. Відтоді у різдвяні дні в Данії встановився звичай презентувати друзям такі тарілки. Зазвичай їх вішали на стіну, таким чином дякуючи дарувальнику за особливий подарунок.

«Черевички» Оксани Жникруп. Ця робота створена за мотивами повісті Гоголя «Вечори на хуторі поблизу Диканьки» у 1969 році

Новий різновид декорування підполив’яним кобальтом шляхом розтягування тону від темно-синього до майже білого дозволяв передати глибину зображеного простору. Як виявилось, цей метод, розроблений художником Хенрі Телендером, ідеально пасує для відтворення затишних зимових сценок, і випуск різдвяних тарілок став традицією. Від 1908 року ініціативу підхопив головний конкурент Bing & Grøndahl — Royal Copenhagen.

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Різдвяні тарілки випускаються лімітованим накладом — і лише впродовж року. Після того, як рік добігає кінця, форми розбивають. Вироби, зазвичай, мають сертифікат автентичності та оригінальну упаковку. За прикладом данців символічні святкові вироби у власному дизайні почали випускати в Німеччині, Франції і Англії. До речі, тарілки із різдвяними сюжетами — янголятками біля ялинки та ясел з малюком були популярні на початку 20 століття й серед виробів фабрики М. С. Кузнєцова в Будах, що під Харковом.

— Які роботи у вашій колекції особливо цікаві?

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- При формуванні своєї колекції я намагаюсь фокусуватись або на рідкісних лініях асортименту заводів або на авторських творах. Наприклад, чудова робота — фігурна цукерниця «Санта Клаус», створена художником Віктором Данильчуком у 2012 році. За бажанням її можна використовувати і як підставку під олівці. Власне, отвір скриньки — це дотепно обіграний художником мішок для подарунків, який Санта емоційно розкриває, ніби запрошуючи зазирнути всередину.

Чудова робота - фігурна цукерниця «Санта Клаус» (2012) Віктора Данильчука

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Віктор Данильчук — в минулому головний художник Полонського заводу художньої кераміки (ПЗХК). З його творчістю пов’язаний останній яскравий період діяльності ПЗХК, про що ми з художником-фарфористом Миколою Козаком розповідаємо у книзі про історію фарфорової справи Полонного. Полишивши підприємство, Віктор Данильчук створив у власній майстерні чимало фігурок на новорічну, казкову і зимову теми: «Дівчинка зі снігуром» і «Снігуронька» (обидві — 2012), «Дід Мороз» (2018), парні фігурки «Сніговики-тенісисти» (2019, за ескізом О. Коломієць). Вони вирізняються тонкою й деталізованою проробкою форми, ніжним підполив’яним розписом, методами якими автор володіє надзвичайно майстерно. Ці предмети користуються великим попитом як сувеніри-подарунки і є окрасою багатьох сучасних колекцій.

— Яка історія фігурок «Символи року»?

- Наприкінці 1980-х — на початку 1990-х у суспільстві набуло популярності захоплення Східним гороскопом (де символом кожного року в 12-тирічному циклі вважається певна тварина — тигр, миша, дракон, змія…) і астрологією. Прагнучи зазирнути в майбутнє, люди з нетерпінням очікували прогнозів на прийдешній рік відповідно до свого року народження або знаку зодіаку. Символ року відповідав часу народження людини за Східним календарем, тому вважався гарним символічним подарунком. Знаходячись у складних економічних умовах, українські фарфорові заводи задля продовження виробництва пристосовувались до потреб ринку і відгукнулись на запит нових різновидів новорічних сувенірів, художникам давали завдання розробити відповідний асортимент. Кожен виконав свій зразок.

Так на Сумському фарфоровому заводі з’явилась серія символів року Віталія та Людмили Шевченків. Це невеличкі статуетки тварин. Одна з чудових робіт, наприклад, «Мишка».

Порцелянова мишка — символ року

А головна художниця цього ж заводу Віра Сіробаба-Климко зробила власну новорічну серію у вигляді фігурних підсвічників-звірів Східного календаря. Гордістю моєї колекції є чотири авторських і три тиражних свічника В. Сіробаби-Климко з цієї серії.

Авторські екземпляри подарувала мені художниця, і це є для мене особливо цінним. Решту я придбала у колишнього працівника Сумського фарфорового заводу, який відвідала 2012 року у зв’язку з підготовкою дисертації про фарфорову пластику України ХХ століття. Тоді мені пощастило: завод ще працював, я побувала на виробництві, в заводському музеї, в майстерні художниці.

Фігурки у вигляді тварин-символів року виготовляли і на фарфорових заводах в Полтаві (Н. Ромашова), Дружківці (Н. Василенко), Тернополі (В. Горолюк) … Ці фігурки привабливі для колекціонування, оскільки люди завжди прагнуть зібрати всю серію. Однак деякі вже неможливо знайти, адже вони були створені в обмеженій кількості.

Зібрати всю новорічну серію фігурних підсвічників-звірів Східного календаря — мрія багатьох колекціонерів

— Цікаво!

- Варто відзначити і колоритні різдвяні композиції, створені Владиславом Щербиною. Художник обрав для втілення народні традиції святкування Різдва. Але в радянський час такі сцени сприймались більше як театралізовані, адже релігійний зміст був під забороною. Власне, як і скульптури за мотивами безсмертного твору Миколи Гоголя «Вечори на хуторі поблизу Диканьки» прочитувались скоріше, як ілюстрація літературного твору.

Робота Владислава Щербини «Оксана з люстерком» створена за мотивами твору Миколи Гоголя «Вечори на хуторі поблизу Диканьки» у 1985 році

Тепер з плином часу, коли ми відкрито святкуємо Різдво на державному рівні, я розглядаю ці образи і як віддзеркалення традицій святкування українського Різдва: з колядниками й перевдяганнями, веселими жартами і поїданням вареників. На тему «Вечорів…» українськими митцями була створена доволі велика галерея фарфорових образів.

«Фарфор своєю блискучою поверхнею, переливами золота і срібла на поверхні вдало гармонує з ялинковими прикрасами»

— А чи випускався в Україні святковий посуд до Різдва та Нового року?

— Так, але це були переважно лімітовані тематичні випуски. Слід згадати продукцію Коростенського фарфорового заводу: набір столового посуду «Коляда» (6 предметів, 2000, форма М. Трегубов, розпис В. Трегубова), чайні пари «Знаки зодіаку» (автор форми М. Пилипчук, розпису Н. Пилипчук), чайно-кавовий сервіз з 15 предметів «Різдвяний» (1996, форма М. Трегубов, малюнок О. Шевченко).

Столовий посуд «Коляда» — окраса святкового столу

— Розкажіть, будь-ласка, про сучасні різдвяні фарфорові вироби в Європі.

- Почнімо з того, що традиційним атрибутом різдвяної декорації здавна був вертеп. До його складу входять фігурки Марії та Йосипа, немовляти Ісуса, віл, віслюк та овечки, іноді ангели. Саме вертепи тривалий час складали основний різдвяний асортимент на європейських фарфорових заводах. І зараз вони надзвичайно популярні. У різдвяних колекціях мануфактур ви знайдете сніговиків, Санта-Клаусів, ангелів, а також музичні шкатулки, ялинкові прикраси, фігурки лісових звірів. Виробники пропонують красиві й різдвяні тарілки та чашки з різдвяними мотивами. Особливо красиві тематичні сервізи та ялинкові прикраси (кульки, янголи, дзвіночки), свічники, сніговики та ведмедики в шубках Санти.

Олена Корусь: «Із фарфором ваша творчість у декоруванні помешкання не знатиме меж»

— Чи доречно, на вашу думку, дарувати на зимові свята вироби з фарфору?

- Звісно! І доречно, і бажано, адже фарфор своєю блискучою поверхнею, переливами золота і срібла на поверхні вдало гармонує з ялинковими прикрасами і органічно вписується в атмосферу свята. Із фарфором ваша творчість у декоруванні помешкання не знатиме меж. Розставте акценти на святковому столі за допомогою різдвяних аксесуарів — скатертини та серветок з різдвяними мотивами, посуду, підсвічників та фігурок. Ялинку можна прикрасити фарфоровими кульками і шишками. Ці милі декоративні предмети гарантовано привернуть увагу ваших гостей.

Раніше «ФАКТИ» писали, що дослідниця історії скла Олена Тахтай радить сервірувати стіл посудом з бабусиних сервантів не лише для краси, а й заради здоров’я, адже він екологічно чистий.

На фото у заголовку тарілка із зображенням сови (1974, Данська королівська мануфактура) — виріб, з якого стартувала святкова колекція Олени Корусь

Фото з альбому Олени Корусь

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