Один із перших днів осіннього коридору затемнень, який триватиме до перших чисел жовтня, виявився досить важким. П'ятниця, 20 вересня, яка завершує поточний робочий тиждень обіцяє бути досить млявою через різкий спад енергії. Сьогодні будь-хто може опинитися під стороннім впливом, і він не обов'язково буде позитивним. Отже зірки радять протистояти зовнішньому негативу. А ще сьогодні Всесвіт може продемонструвати, чи правильним шляхом ви йдете — як в особистій царині, так і професійній.

ВІДЕО ДНЯ

Овен

Гороскоп на сьогодні для Овнів передбачає, що увійти до робочого ритму з самого ранку буде нелегко. Почніть із легкої роботи, приємних розмов з колегами. Все важливе призначайте на пообідній час, відмовтеся від ризикованих дій. Близькі та друзі допоможуть вам у складних ситуаціях, не бійтеся звертатися до них, якщо в цьому є потреба, інформує Ukr.Media.

Телець

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Гороскоп на сьогодні для Тельця рекомендує відволіктися від робочих проблем та більше уваги приділити близьким людям, родичам, друзям. Зателефонуйте або відвідайте тих, з ким ви давно не бачилися, проявіть турботу. Є ймовірність отримання якихось важливих та несподіваних новин на роботі.

Близнюки

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Гороскоп на сьогодні для Близнюків нагадує, що у цього знаку зодіаку накопичилися дрібні рутинні чи неприємні справи, які більше не можуть чекати. Зробіть зусилля і закінчіть їх, щоб не відволікатися. Сьогодні корисно проявляти наполегливість, рішуче добиватися свого. Але уникайте тиску на співрозмовника, проявляйте ввічливість.

Рак

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Гороскоп на сьогодні для Раків передбачає, що 20 вересня — відповідний час для виправлення старих помилок, для перевірки зробленої роботи. Не полінуйтеся повернутися до зробленого ще раз, щоб бути впевненими в результаті. Можливо Раки сьогодні будуть надто чутливими, почнуть відчувати тривожність чи невпевненість у собі.

Лев

Гороскоп на сьогодні для Левів ставить у пріоритет фінансові питання. Вам захочеться витратити велику суму на задоволення або зробити дорогу покупку. Зірки рекомендують бути економнішими, відкласти кошти на майбутнє. Якесь минуле питання знову повернеться у ваше життя і вимагатиме вирішення.

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Діва

Гороскоп на сьогодні для Дів попереджає, що ухвалені в цей день рішення вплинуть на подальші події, тому поставтеся до них дуже відповідально. Також Дівам необхідно буде виправляти помилки, допущені раніше, повертатися до старих справ. Випадково сказане різке слово 20 вересня може зіпсувати відносини.

Терези

Гороскоп на сьогодні для Терезів радить обмежити контакти з колегами, спілкуватись лише на робочі теми. Сьогодні Терезам легко почати сварку, образити близьку людину; контролюйте свої слова. Якщо ваші стосунки вже напружені, краще побути окремо один від одного цього дня: ситуація скоро зміниться.

Скорпіон

Гороскоп на сьогодні для Скорпіонів обіцяє вдалий день представникам цього знаку зодіаку. Очікуйте на приємні новини, ви також можете отримати потрібну інформацію. При знайомствах прислухайтеся до своєї інтуїції, обирайте співрозмовників з обережністю. Можливе отримання вигідної пропозиції, запрошення на незвичайне місце.

Стрілець

Гороскоп на сьогодні для Стрільців звертає увагу на те, що 20 вересня — найважливіший день для цього знаку. Те, що ви отримаєте 20 вересня, буде результатом ваших попередніх рішень. При необхідності виправляйте допущені помилки, змінюйте напрямок вашої діяльності. Зараз Стрільці можуть позбавитися всього, що тягне їх назад, або отримати те, на що навіть не розраховували.

Козоріг

Гороскоп на сьогодні для Козерогів рекомендує зайнятися зміцненням професійного стану. Корисно поговорити з діловими партнерами, з колегами, обговорити перспективи, що вас цікавлять. У будь-яких справах прагніть найкращого результату, не погоджуйтеся на менше. Вісті, які ви отримаєте, будуть приємними.

Водолій

Гороскоп на сьогодні для Водоліїв передбачає, що у п'ятницю перед представниками цього знаку відкриються нові вдалі можливості та перспективи розвитку. Не приймайте поспішних рішень, візьміть паузу на обмірковування. Виділіть час на допомогу близьким, постарайтеся підтримувати їх або підбадьорити у складній ситуації.

Риби

Гороскоп на сьогодні для Риб радить знайти собі в компанію захоплених та оптимістичних людей. Розмови з ними надихнуть Риб на щось незвичне, зміцнять їхню впевненість. Уникайте поспіху, приймайте всі рішення після ретельного обмірковування. Зберігайте позитивний настрій протягом дня.

Фінансовий гороскоп на тиждень до 22 вересня для всіх знаків зодіаку читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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