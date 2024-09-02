«Послуга доступна, але є певні умови»: як ВПО скористатись послугою «муніципальної няні»

Внутрішньо-переміщені особи, або громадяни, котрі проживають на території, де не функціонують заклади дошкільної освіти, мають право скористатися послугою «муніципальна няня».

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— Як скористатись послугою та отримати відшкодування?

- Такий вид соціальної допомоги як «соціальна няня» в Україні запровадили з 2019 року. Суть її полягає у відшкодуванні з держбюджету батькам (опікунам) вартості послуг з догляду за їхньою дитиною віком до 3 років саме «муніципальною нянею», — розповідає «ФАКТАМ» адвокатка Вікторія Медведська. — На період воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення право на відшкодування послуги мають громадяни України, іноземці та осіб без громадянства, які є батьками, опікунами дитини, та доглядають за:

дитиною з інвалідністю до 6 років;

дитиною до 6 років, якій не встановлено інвалідність, проте яка має тяжке захворювання;

дитиною до 6 років, якщо один із батьків, опікунів є особою з інвалідністю I чи II групи;

дитиною до 3 років, якщо один із батьків, опікунів є ВПО;

дитиною до 6 років, яка разом із батьками, опікунами проживає на території, де неможливо забезпечити функціонування закладів дошкільної освіти.

Як бачимо, відтепер ВПО виділені в окрему категорію претендентів на цей вид допомоги.

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— Хто саме з ВПО може скористатись послугою «муніципальна няня»?

- ВПО або особа, яка проживає на території, де не функціонують заклади дошкільної освіти, має право скористатися послугою «муніципальна няня» у певних випадках. Зокрема, коли

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батьки/ опікуни дитини працюють;

забезпечують себе роботою самостійно як ФОП;

здійснюють перепідготовку або підвищення кваліфікації;

перебувають на обліку як безробітні не більш як 6 місяців;

беруть участь у громадських роботах;

беруть участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку із збройною агресією рф.

Важливо, що «муніципальною нянею» не можуть бути родичі першого ступеня споріднення. Але нею може бути ФОП, котра має забезпечувати догляд одночасно не більш як за 3-ма дітьми з однієї чи різних сімей.

Також «муніципальна няня» може бути юридичною особою та забезпечувати догляд одночасно не більш як за 6-ма дітьми з однієї чи різних сімей. «Муніципальна няня», яка є юридичною особою, зобов’язана організувати та забезпечити безперешкодний доступ дітей до укриття.

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— Як укласти договір на послугу з відшкодування?

- Протягом місяця з дня укладення договору звернутися з заявою за місцем проживання до органу соціального захисту населення чи до уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади.

Також можна звернутись до ЦНАП.

Додам, що подача заяви онлайн на сьогодні не доступна. До заяви подається пакет документів.

Призначення та виплата компенсації послуги «муніципальна няня» здійснюються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення за місцем проживання заявника (одного з батьків чи опікунів).

Компенсація виплачується в розмірі, який визначається з розрахунку 100 відсотків мінімальної заробітної плати у погодинному розмірі, установленої на 1 січня відповідного року, за одну годину догляду, але не більше ніж 165 годин на місяць.

Мінімальна заробітна плата з 1 січня 2024 року — 7 100 грн.

Заявник послуги до 5 числа місяця, наступного за місяцем, в якому надано послугу, подає місцевому структурному підрозділу з питань соціального захисту населення в паперовій чи електронній формі документи, що підтверджують витрати на оплату «муніципальній няні», а також акт про надання послуги. Сама допомога виплачується шляхом перерахування коштів на рахунок в установі банку, зазначений у заяві заявником, до 10 числа наступного місяця.

— Кому не призначається відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною «муніципальна няня» ?

- Батькам, які є батьками-вихователями, прийомними батьками, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства, батькам, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Раніше повідомлялося, що в Україні запускають соціальний експеримент для переселенців, які потребують постійного догляду.

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