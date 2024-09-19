Зеленський їде до США: як відреагували Гарріс і Трамп на майбутню зустріч із президентом України

25 вересня президент України Володимир Зеленський виступить на Генеральній асамблеї ООН. Як очікується, можливість зібрання світових лідерів у Нью-Йорку буде використана для переговорів із партнерами України про російську війну. Зокрема, йтиметься про згоду держав, які постачають Україні далекобійну зброю, на застосування її проти цілей у глибині російської території, звідки росія завдає кривавих і руйнівних ударів по українських містах.

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Також Зеленський заявив про наміри представити план перемоги України президентові США Джо Байдену та обом кандидатам на пост глави держави — Дональду Трампу та Камалі Гарріс.

17 вересня постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що у Вашингтоні вже ознайомилися з планом президента України Володимира Зеленського щодо закінчення війни та вважають його цілком робочим варіантом.

«Ми бачили мирний план президента Зеленського. Ми вважаємо, що він викладає стратегію та план, які можуть працювати. І нам потрібно побачити, як ми можемо сприяти цьому, спілкуючись з усіма главами держав, які будуть тут, у Нью-Йорку. Отже, знову ж таки, ми сподіваємось досягти певного прогресу. Ось для чого ми тут», — сказала Томас-Грінфілд.

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При цьому кандидат в президенти США від республіканців Дональд Трамп, відповідаючи на запитання журналістів щодо проведення зустрічі з Зеленським, відповів: «Напевно, так», передає Reuters.

Більше жодних подробиць Трамп не повідомив.

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Також стало відомо, що віцепрезидентка США і кандидатка у президенти від демократів Камала Гарріс планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні наступного тижня.

Як пише Bloomberg із посиланням на інформаторів, Зеленський також хоче зустрітися з президентом США Джо Байденом у Нью-Йорку на полях тижня Генасамблеї ООН, яка відбудеться з 24 по 30 вересня.

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За словами Зеленського, мирний план складатиметься з взаємопов’язаних рішень, завдяки яким Україна «набуде достатньої сили, щоб поставити цю війну на курс до миру».

«Там небагато пунктів. І кожен буде залежати від рішення Байдена. Саме тому я вважаю, що це допоможе. Я не можу дати стовідсоткову гарантію, що це зупинить путіна. Але це зробить Україну сильнішою. Я вважаю, що це зможе змусити путіна подумати про те, як завершити війну», — сказав Зеленський.

Президент зазначає, що план перемоги буде «дуже відвертим» з «дуже зрозумілими» пакетами допомоги Україні.

Раніше радник з національної безпеки президента США Джейк Салліван заявив, що в Америці активно готуються до зустрічі президентів. Він зазначив, цю стратегію має озвучити саме Зеленський, тому що визначати «хід війни, свій шлях до перемоги та всі частини, які поєднуватимуться одна з одною» — це право демократично обраного уряду та народу України.

«Ми з самого початку чітко заявили, що наше завдання — забезпечити Україні міцні позиції на полі бою, щоб вони опинилися в сильній позиції за столом переговорів. Президент Зеленський сказав, що зрештою ця війна має закінчитися шляхом переговорів, і нам потрібно, щоб вони були сильні в цих переговорах. Вони самі визначать, коли їм сісти за стіл переговорів і на яких умовах», — наголосив Салліван.

Раніше міністр оборони Нідерландів дав свій прогноз щодо закінчення війни в Україні.

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