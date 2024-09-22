«Результат побачимо на фронті»: західна розвідка підрахувала наслідки удару ЗСУ по базі у російському Торопці

Наслідки від атаки українських безпілотників на військовий арсенал у російському місті Торопець, що у Тверській області, будуть помітні вже найближчими тижнями.

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Про це сказав голова розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, пише armyinform.com.ua з посиланням на ERR.

«Вибухнуло 30 тисяч тонн боєприпасів, тобто 750 тисяч снарядів. Це, по суті, дво-тримісячний запас боєприпасів. Внаслідок цієї атаки рф зазнала втрат у боєприпасах, і наслідки цієї втрати ми побачимо на фронті найближчими тижнями», — сказав Антс Ківісельг.

Зазначається, що загарбники за тиждень бойових дій в середньому випускають по 10 тисяч снарядів.

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Україні вдалося завдати удару по сховищу, коли частина боєприпасів не була укомплектована в бункери. Це призвело до ланцюгової вибухової реакції.

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Видання повідомляє, що Сили оборони України також завдали вогневого ураження по арсеналу «Тихорецьк», що в Краснодарському краї рф, а також по 23-му арсеналу головного артилерійського управління міністерства оборони рф неподалік населеного пункту Октябрський Тверської області. У момент удару на території арсеналу знаходився черговий ешелон, який доставив щонайменше 2 тисячі тон боєприпасів, зокрема і з Північної Кореї.

Нагадаємо, що керівник ЦПД лейтенант ЗСУ Андрій Коваленко назвав удари по російських стратегічних артилерійських резервах новим етапом війни. За його словами, такі дії української армії б'.ть по планах путіна щодо затягування бойових дій.

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Фото — скріншот

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